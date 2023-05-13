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В Португалии легализовали эвтаназию для тяжелобольных людей

13 мая 2023 11:52
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Португалии легализовали эвтаназию для тяжелобольных людей
Медсестра набирает лекарства из ампулы. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 13 мая, парламент Португалии одобрил законопроект о легализации эвтаназии. Это касается только тех людей, страдающих неизлечимыми болезнями.

Об этом сообщает AFP.

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Отмечается, что этот законопроект расстроил католическое португальское общество. Со стороны президента страны Марсело Ребелу де Соуза также поступили решительные противодействия, ведь он верный посетитель церкви.

По закону совершеннолетние люди смогут просить помочь умереть, если они неизлечимо больны и испытывают невыносимые страдания. Это касается только тех, кто страдает от "длительной" и "нестерпимой" боли, за исключением случаев, когда лицо будет признано психически недееспособным для принятия такого решения.

Закон будет применяться только к гражданам и законным резидентам Португалии и не будет распространяться на иностранцев, приезжающих в страну с целью покончить с собой.

Напомним, что Канада меняет предварительное решение, позволяющее людям с психическими заболеваниями делать эвтаназию. Теперь это под запретом, ведь медики обеспокоены тем, что система здравоохранения не готова работать со сложными случаями.

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