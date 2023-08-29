У мозку австралійки виявили живу нематоду: як вона туди потрапила

Лікар проводить огляд. Фото ілюстративне: google

У 64-річної жительки Австралії із головного мозку видалили живу нематоду. Нею вона заразилася через пітона неподалік свого будинку.

Про це йдеться у матеріалі журналу Emerging Infectious Diseases.

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Повідомляється, що пацієнтка, ймовірно, заразилася гельмінітом під час збору їстівних рослин біля озера, яке знаходиться поблизу її будинку. Там, відомо, водяться строкаті пітони.

Гельмініт міг потрапити в організм жінки через контакт з рослинами, або при недостатній їх обробці.

Симптоми інфекції

Зазначається, що перші симптоми жінка помітила ще у січні 2021 року. Вони проявилися у формі сильного болю в животі, діареї, гарячці та кашлі. Також потерпіла мала проблеми з диханням.

За словами лікарів, це може бути пов'язано з тим, що паразити почали мігрувати з травного тракту в інші органи. Однак, результати обстежень легень не показали наявності гельмінітів там.

Пізніше, перед початком 2022 року, жінка почала скаржитися на проблеми з пам'яттю. Лікарі призначили їй обстеження мозку.

Якраз під час цього огляду медики помітили дивне ураження мозку та взяли зразок його тканин на біопсію.

Паразит, якого знайшли в мозку жінки. Фото: Emerging Infectious Diseases.

Лікарі помітили паразита під час операції

Оперуючи жінку, хірурги помітили ниткоподібну рухливу структуру у мозку. Вона й виявилася паразитом.

Після операції жінка впродовж десяти наступних днів приймала протигельмінтні препарати. Завдяки їм сліди інфікування паразитами в крові зникли, чого не можна сказати про нейропсихічні симптоми. Їх повністю не вдалося позбутися.

Нагадаємо, у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб під час епідрозслідування у 56-річного львів'янина виявили рідке інфекційне захворювання — бруцельоз. За даними Центру, чоловік понад 20 років працював стригалем овець на різних фермах Іспанії.