У мозку австралійки виявили живу нематоду: як вона туди потрапила
У 64-річної жительки Австралії із головного мозку видалили живу нематоду. Нею вона заразилася через пітона неподалік свого будинку.
Про це йдеться у матеріалі журналу Emerging Infectious Diseases.
Як жінка заразилася нематодою?
Повідомляється, що пацієнтка, ймовірно, заразилася гельмінітом під час збору їстівних рослин біля озера, яке знаходиться поблизу її будинку. Там, відомо, водяться строкаті пітони.
Гельмініт міг потрапити в організм жінки через контакт з рослинами, або при недостатній їх обробці.
Симптоми інфекції
Зазначається, що перші симптоми жінка помітила ще у січні 2021 року. Вони проявилися у формі сильного болю в животі, діареї, гарячці та кашлі. Також потерпіла мала проблеми з диханням.
За словами лікарів, це може бути пов'язано з тим, що паразити почали мігрувати з травного тракту в інші органи. Однак, результати обстежень легень не показали наявності гельмінітів там.
Пізніше, перед початком 2022 року, жінка почала скаржитися на проблеми з пам'яттю. Лікарі призначили їй обстеження мозку.
Якраз під час цього огляду медики помітили дивне ураження мозку та взяли зразок його тканин на біопсію.
Лікарі помітили паразита під час операції
Оперуючи жінку, хірурги помітили ниткоподібну рухливу структуру у мозку. Вона й виявилася паразитом.
Після операції жінка впродовж десяти наступних днів приймала протигельмінтні препарати. Завдяки їм сліди інфікування паразитами в крові зникли, чого не можна сказати про нейропсихічні симптоми. Їх повністю не вдалося позбутися.
Нагадаємо, у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб під час епідрозслідування у 56-річного львів'янина виявили рідке інфекційне захворювання — бруцельоз. За даними Центру, чоловік понад 20 років працював стригалем овець на різних фермах Іспанії.