В мозгу австралийки обнаружили живую нематоду: как она туда попала

Врач делает осмотр. Фото иллюстративное: google

У 64-летней жительницы Австралии из головного мозга удалили живую нематоду. Ею она заразилась от питона недалеко от своего дома.

Об этом говорится в материале журнала Emerging Infectious Diseases.

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Сообщается, что пациентка, вероятно, заразилась гельминитом во время сбора съедобных растений у озера, которое находится вблизи ее дома. Там, известно, водятся пестрые питоны.

Гельминит, вероятно, мог попасть в организм женщины из-за контакта с растениями, или при недостаточной их обработке.

Симптомы инфекции

Первые симптомы женщина заметила еще в январе 2021 года. Они проявились в форме сильной боли в животе, диарее, горячке и кашле. Также потерпевшая имела проблемы с дыханием.

По словам врачей, это может быть связано с тем, что паразиты начали мигрировать из пищеварительного тракта в другие органы. Однако результаты обследований легких не показали наличия гельминитов там.

Позже, перед началом 2022 года женщина начала жаловаться на проблемы с памятью. Врачи назначили ей обследование мозга.

Во время этого осмотра медики заметили странное поражение мозга и взяли образец его тканей на биопсию.

Паразит, которого нашли в мозке женщины. Фото: Emerging Infectious Diseases.

Врачи заметили паразита во время операции

Оперируя женщину, хирурги заметили нитевидную подвижную структуру в мозге. Она и оказалась паразитом.

После операции женщина в течение 10 дней принимала противогельминтные препараты. Благодаря им следы инфицирования паразитами в крови исчезли, чего нельзя сказать о нейропсихических симптомах. Их полностью не удалось избавиться.

Напомним, во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней во время эпидрасследования у 56-летнего львовянина обнаружили редкое инфекционное заболевание — бруцеллез. По данным Центра, мужчина более 20 лет работал стригалем овец на разных фермах Испании.