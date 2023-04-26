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У МОЗ повідомили про посилення співпраці з Естонією в галузі розвитку eHealth: чим це корисно

26 квітня 2023 16:26
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Українські медики співпрацюють з владою Естонії
Діджиталізація медицини. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Майбутня співпраця спрямована на налагодження безпечної та ефективної взаємодії між електронними системами охорони здоровʼя країн, що дозволить у перспективі забезпечити обмін медичною інформацією — тим самим підвищити якість лікування пацієнтів, які перебувають за кордоном.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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"Команда впровадження електронної системи охорони здоровʼя у складі представників МОЗ, Національної служби здоровʼя України та ДП "Електронне здоров’я" провели чергову робочу зустріч з представниками Міністерства соціальної політики Естонії, на якій відбувся двосторонній воркшоп з обміну експертними знаннями у сфері обміну медичними даними та можливістю застосування штучного інтелекту для розвитку електронної охорони здоровʼя", — повідомили в МОЗ. 

Зокрема, як пояснюють медики це дозволить покращити комунікацію між лікарями та пацієнтами, а також допоможе суттєво зменшити потребу в проведенні додаткових досліджень або діагностики.

Медичне обслуговування. Фото: УНІАН

Також це дозволить повноцінно адаптувати українську систему охорони здоровʼя у європейський медичний простір.

"Через повномасштабне вторгнення багато українців зараз проживають та отримують медичну допомогу за кордоном. Незалежно від місця перебування наших співгромадян, ми прагнемо, щоб всі українці мали доступ до якісної, своєчасної та висококваліфікованої медичної допомоги", — прокоментувала заступниця міністра охорони здоровʼя з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. 

Раніше ми писали, що в МОЗ розповіли, наскільки важлива вакцина від гепатиту В.

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