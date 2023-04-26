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В МОЗ сообщили об усилении сотрудничества с Эстонией в области развития eHealth: чем это полезно

26 апреля 2023 16:26
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Украинские медики сотрудничают с властями Эстонии
Диджитализация медицины. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Будущее сотрудничество направлено на налаживание безопасного и эффективного взаимодействия между электронными системами здравоохранения стран, что позволит в перспективе обеспечить обмен медицинской информацией, тем самым повысить качество лечения пациентов, находящихся за рубежом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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"Команда внедрения электронной системы здравоохранения в составе представителей Минздрава, Национальной службы здоровья Украины и ГП "Электронное здоровье" провели очередную рабочую встречу с представителями Министерства социальной политики Эстонии, на которой состоялся двусторонний воркшоп по обмену экспертными знаниями в сфере обмена медицинскими данными и возможностью применения искусственного интеллекта для развития электронного здравоохранения", — сообщили в МОЗ.

В частности, как объясняют медики, это позволит улучшить коммуникацию между врачами и пациентами, а также поможет существенно уменьшить потребность в проведении дополнительных исследований или диагностики.

Медицинское обслуживание. Фото: УНИАН

Также это позволит полноценно адаптировать украинскую систему здравоохранения в европейское медицинское пространство.

"Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы сейчас проживают и получают медицинскую помощь за границей. Независимо от места пребывания наших сограждан, мы стремимся, чтобы у всех украинцев был доступ к качественной, своевременной и высококвалифицированной медицинской помощи", — прокомментировала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Ранее мы писали, что в МОЗ рассказали, как важна вакцина от гепатита В.

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