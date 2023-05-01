Українська військова медицина немає аналогів в світі

Автомобіль для евакуації поранених. Фото: УНІАН.

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Наші лікарі вчать колег із-за кордону.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Привід для гордості. Наша військова медицина сьогодні не має аналогів у світі. Зараз вчаться в нас. Медичні сили ЗСУ разом з МОЗ відпрацювали за рік війни дуже складну систему логістики та успішно рятують життя наших героїв. Єдиний медичний простір цивільних та військових медичних закладів — складний механізм, у якому все крутиться, їде, летить, рятує", — повідомила вона.

Навчання з тактичної медицини. Фото: УНІАН

Ганна Маляр також зауважила, що наразі задіяні всі види транспорту включно з медичною авіацією.

"В умовах такої війни і за такої інтенсивності бойових дій, звісно, є проблеми і є з чим працювати. Але є всі підстави пишатись нашою військовою медициною і роботою Медсил ЗСУ", — резюмувала заступниця міністраоборони.

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