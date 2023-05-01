Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow ​​У Міноборони заявили, що українська військова медицина не має аналогів у світі arrow

​​У Міноборони заявили, що українська військова медицина не має аналогів у світі

1 травня 2023 17:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Українська військова медицина немає аналогів в світі
Автомобіль для евакуації поранених. Фото: УНІАН.
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Наші лікарі вчать колег із-за кордону.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також:

"Привід для гордості. Наша військова медицина сьогодні не має аналогів у світі. Зараз вчаться в нас. Медичні сили ЗСУ разом з МОЗ відпрацювали за рік війни дуже складну систему логістики та успішно рятують життя наших героїв. Єдиний медичний простір цивільних та військових медичних закладів — складний механізм, у якому все крутиться, їде, летить, рятує", — повідомила вона. 

Навчання з тактичної медицини. Фото: УНІАН

Ганна Маляр також зауважила, що наразі задіяні всі види транспорту включно з медичною авіацією. 

"В умовах такої війни і за такої інтенсивності бойових дій, звісно, є проблеми і є з чим працювати. Але є всі підстави пишатись нашою військовою медициною і роботою Медсил ЗСУ", —  резюмувала заступниця міністраоборони.

Раніше ми повідомляли, що Головнокомандувач Збройних сил України  Валерій Залужний провів переговори з командувачем сил НАТО в Європі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB