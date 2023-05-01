Украинская военная медицина нет аналогов в мире

Автомобиль для эвакуации раненых. Фото: УНИАН.

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Украинская военная медицина на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Наши врачи учат коллег из-за границы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Повод для гордости. Наша военная медицина сегодня не имеет аналогов в мире. Сейчас учатся у нас. Медицинские Силы ВСУ вместе с Минздравом отработали за год войны очень сложную систему логистики и успешно спасают жизнь наших героев. Единственное медицинское пространство гражданских и военных медицинских учреждений – сложный механизм, в котором все крутится, едет, летит, спасает", – сообщила она.

Учения по тактической медицине. Фото: УНИАН

Анна Маляр также отметила, что в настоящее время задействованы все виды транспорта, включая медицинскую авиацию.

"В условиях такой войны и такой интенсивности боевых действий, конечно, есть проблемы и есть с чем работать. Но есть все основания гордиться нашей военной медициной и работой Медсил ВСУ", — резюмировала заместитель министра обороны.

Ранее мы сообщали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел переговоры с командующим силами НАТО в Европе.