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У Львові відкрили відділення репродуктивних технологій для лікування безпліддя

4 березня 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Народження дітей
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львові при обласному перинатальному центрі відкрили відділення репродуктивних технологій для лікування безпліддя. Центр продовжує розвиватися та впроваджувати нові технології, які допомагають рятувати життя дітей.

Про це повідомляє МОЗ України.

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Відділення репродуктивних технологій

Наприкінці 2022 року в Центрі розпочав роботу Банк грудного донорського молока, який призначений для передчасно народжених та хворих дітей, а на початку 2023 року було відкрито відділення допоміжних репродуктивних технологій.

Перші леді України та Латвії, Олена Зеленська та Андра Левіте, відвідали перинатальний центр, щоб побачити на власні очі роботу центру та дізнатися, як допомагають рятувати маленьких пацієнтів в умовах війни. Медик за освітою перша леді Латвії, Андра Левіте, взяла під свою опіку українських мам та немовлят, які з'являються на світ у пологових будинках Латвії.

Відкриття відділення допоміжних репродуктивних технологій та Банку грудного донорського молока є важливими кроками у розвитку перинатальної медицини в Україні. Це дозволить допомогти більшій кількості пар, які мають проблеми з безпліддям, а також покращить турботу про новонароджених дітей, особливо в умовах військового конфлікту.

Нагадаємо, що у південно-західній китайській провінції Сичуань дозволять неодруженим законно народжувати дітей та користуватися пільгами. Це пов'язано з тим, що шлюб та народжуваність впали до рекордно низького рівня останніми роками.

У 2019 році уряд ухвалив, що тільки заміжнім жінкам законно дозволяється народжувати дітей. Однак через те, що шлюб і народжуваність впали до рекордно низького рівня за останні роки, влада Сичуань вирішила дещо змінити правила, щоб самотні люди могли законно народжувати дітей та отримувати допомогу від держави.

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