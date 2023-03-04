Во Львове открыли отделение репродуктивных технологий для лечения бесплодия

Рождение детей

Во Львове при областном перинатальном центре открыли отделение репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Центр продолжает развиваться и внедрять новые технологии, которые помогают спасать жизни детей.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Отделение репродуктивных технологий

В конце 2022 года в Центре начал работу Банк грудного донорского молока, который предназначен для преждевременно рожденных и больных детей, а в начале 2023 года было открыто отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

Первые леди Украины и Латвии, Елена Зеленская и Андра Левите, посетили перинатальный центр, чтобы увидеть своими глазами работу центра и узнать, как помогают спасать маленьких пациентов в условиях войны. Медик по образованию первая леди Латвии, Андра Левите, взяла под свою опеку украинских мам и младенцев, которые появляются на свет в роддомах Латвии.

Открытие отделения вспомогательных репродуктивных технологий и Банка грудного донорского молока являются важными шагами в развитии перинатальной медицины в Украине. Это позволит помочь большему количеству пар, которые испытывают проблемы с бесплодием, а также улучшит заботу о новорожденных детях, особенно в условиях военного конфликта.

Напомним, что в юго-западной китайской провинции Сычуань позволят незамужним законно рожать детей и пользоваться льготами. Это связано с тем, что брак и рождаемость упали до рекордно низкого уровня в последние годы.

В 2019 году правительство постановило, что только замужним женщинам законно разрешается рожать детей. Однако из-за того, что брак и рождаемость упали до рекордно низкого уровня за последние годы, власти Сычуань решили несколько изменить правила, чтобы одинокие люди могли законно рожать детей и получать помощь от государства.