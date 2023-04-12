Розробник літака для космічного туризму Річард Бренсон сьогодні на Львівщині

Річард Бренсон відвідав на Львівщині Superhumans Center та познайомився з українськими захисниками. Фото: Максим Козицький

Cер Річард Бренсон приїхав на Львівщину, щоб відвідати Superhumans Center познайомитися з українськими захисниками.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Річард Бренсон сьогодні відвідав Superhumans Center та познайомився з українськими захисниками, які проходять там протезування та реабілітацію, і медичною бригадою, яка допомагає їм. До слова, Virgin Unite та Virgin Active, за сприяння пана Бренсона, передали спортивне обладнання, за допомогою якого наші захисники і всі, хто постраждав через війну, зможуть проходити реабілітацію у Superhumans", — повідомив Максим Козицький

Річард Бренсон відвідав на Львівщині Superhumans Center та познайомився з українськими захисниками. Фото: Максим Козицький

Довідка

Річард Чарльз Ніколас Бренсон — англійський підприємець, засновник корпорації Virgin Group до складу якої входить одна з найбільш відомих в останні роки Virgin Galactic, що розробляє літак для космічного туризму VSS Unity. Нині кількість компаній, які входять до Virgin Group, становить близько 360.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Норвезька рада у справах біженців розпочала програму підтримки власників бізнесу, які переїхали з територій ведення активних бойових дій до Львівської або Тернопільської областей.