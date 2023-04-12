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Разработчик самолета для космического туризма Ричард Бренсон сегодня во Львовской области: детали

12 апреля 2023 15:19
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Разработчик самолета для космического туризма Ричард Бренсон сегодня во Львовской области
Ричард Бренсон посетил во Львовской области Superhumans Center и познакомился с украинскими защитниками. Фото: Максим Козицкий
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Cэр Ричард Бренсон приехал во Львовскую область, чтобы посетить Superhumans Center познакомиться с украинскими защитниками.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Ричард Брэнсон сегодня посетил Superhumans Center и познакомился с украинскими защитниками, которые проходят там протезирование и реабилитацию, и помогающей им медицинской бригадой. К слову, Virgin Unite и Virgin Active, при содействии господина Бренсона, передали спортивное оборудование, с помощью которого наши защитники и все, кто пострадал в результате войны, смогут проходить реабилитацию в Superhumans", — сообщил Максим Козицкий

Ричард Бренсон посетил во Львовской области Superhumans Center и познакомился с украинскими защитниками. Фото: Максим Козицкий
Ричард Бренсон посетил во Львовской области Superhumans Center и познакомился с украинскими защитниками. Фото: Максим Козицкий

Справка

Ричард Чарльз Николас Брэнсон – английский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group   в состав которой входит одна из самых известных в последние годы Virgin Galactic, разрабатывающая самолет для космического туризма VSS Unity. В настоящее время количество компаний, входящих в Virgin Group, составляет около 360 человек.

Напомним, мы ранее писали, что Норвежский совет по делам беженцев начал программу поддержки владельцев бизнеса , переехавших с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области.

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