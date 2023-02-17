В Україні за час війни не сталося жодних епідемій, зазначив європейський директор ВООЗ Клюге

Песимістичні прогнози щодо руйнування української системи охорони здоров’я не справдилися, зазначив Ганс Клюге (праворуч)

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге під час чергового візиту до України похвалив українську систему охорони здоров’я. Вона за рік війни спростувала усі песимістичні прогнози.

Про це пише видання CNN.

Прогнози не збулися

Європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге під час свого чергового візиту до України відзначив успішну роботу української медичної системи.

Клюге нагадав про ті прогнози, які були на початку війни. Україні прогнозували колапс системи охорони здоров’я — і, як наслідок, епідемії Covid-19, туберкульозу чи навіть ВІЛ/СНІДу.

Але усього цього не сталося, і українська медицина залишається стійкою та все ще працює.

Проблеми українців

Втім, зазначив Клюге, зараз в Україні є величезними втрати психічного здоров’я через війну та її наслідки.

Крім того, наголосив європейський директор ВООЗ, міжнародні партнери мають подвоїти свої зусилля у підтримці навчання лікарів первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні.

Нагадаємо, 24 січня в Україні зареєстрували перший випадок нового коронавірусного штаму "Кракен".

Фото: Facebook Ганса Клюге