В Украине за время войны не произошло никаких эпидемий, отметил европейский директор ВОЗ Клюге

Представитель ВОЗ похвалил украинскую медицину, которая выстояла во время войны
Представитель Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге во время очередного визита в Украину похвалил украинскую систему здравоохранения. Она за год войны опровергла все пессимистические прогнозы.
Об этом пишет издание CNN.
-
Американские медики проверили состояние здоровья Байдена: может ли он исполнять обязанности президента
-
Военные базы рф в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ, — Нуланд
-
Банки снизили валютный курс: сколько сейчас стоят доллар и евро
-
Почти 142 тысячи ликвидированных окупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
-
Морской лед вокруг Антарктиды продолжает таять: площадь наименьшая за все время наблюдений
-
Очередной пожар в рф: в Магадане горит склад с грузовой техникой
-
Поражение "Днепра-1" и другие результаты первых матчей 1/16 Лиги Конференций
-
Облачно, но тепло: какой будет погода в Одессе и области сегодня
-
Присутствие вагнеровцев в Африке растет
-
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 41 ракетный удар по Украине, – Генштаб ВСУ
Прогнозы не сбылись
Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге на своем очередном визите в Украину отметил успешную работу украинской медицинской системы.
Клюге напомнил о прогнозах, которые были в начале войны. Украине прогнозировали коллапс системы здравоохранения и, как следствие, эпидемии Covid-19, туберкулеза или даже ВИЧ/СПИДа.
Но всего этого не произошло, и украинская медицина остается устойчивой и все еще работает.
Проблемы украинцев
Впрочем, отметил Клюге, сейчас в Украине огромны потери психического здоровья из-за войны и ее последствий.
Кроме того, подчеркнул европейский директор ВОЗ, международные партнеры должны удвоить свои усилия по поддержке обучения врачей первичной медико-санитарной помощи на местном уровне.
Напомним, 24 января в Украине зарегистрировали первый случай нового коронавирусного штамма "Кракен".
Фото: Facebook Ганса Клюге