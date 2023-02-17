В Украине за время войны не произошло никаких эпидемий, отметил европейский директор ВОЗ Клюге

Пессимистические прогнозы по разрушению украинской системы здравоохранения не оправдались, отметил Ганс Клюге (справа)

Представитель Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге во время очередного визита в Украину похвалил украинскую систему здравоохранения. Она за год войны опровергла все пессимистические прогнозы.

Об этом пишет издание CNN.

Прогнозы не сбылись

Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге на своем очередном визите в Украину отметил успешную работу украинской медицинской системы.

Клюге напомнил о прогнозах, которые были в начале войны. Украине прогнозировали коллапс системы здравоохранения и, как следствие, эпидемии Covid-19, туберкулеза или даже ВИЧ/СПИДа.

Но всего этого не произошло, и украинская медицина остается устойчивой и все еще работает.

Проблемы украинцев

Впрочем, отметил Клюге, сейчас в Украине огромны потери психического здоровья из-за войны и ее последствий.

Кроме того, подчеркнул европейский директор ВОЗ, международные партнеры должны удвоить свои усилия по поддержке обучения врачей первичной медико-санитарной помощи на местном уровне.

Напомним, 24 января в Украине зарегистрировали первый случай нового коронавирусного штамма "Кракен".

Фото: Facebook Ганса Клюге