Ситуація у Криму: зростає дефіцит ліків для цивільних

Потреби окупантів у пріоритеті: жителі Криму зіткнулися з дефіцитом ліків
На тимчасово окупованому півострові загострюється гуманітарна криза. Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
-
На Тернопільщині у понад 20 людей різко погіршився зір після візиту офтальмологічної клініки
-
"Що в них в голові": Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонують їй співпрацю під час війни
-
Строк дії зернової угоди закінчується в березні: що прогнозують у Мінагрополітики
-
Україна готує потужні санкції проти російських фінустанов: Зеленський вніс у Раду документ
-
Коли в Україні чекати потепління: прогноз погоди від народного синоптика
-
Зеленський підписав закон про ввезення безпілотників та рацій без мит і ПДВ
-
"Обіграти "Реал" майже неможливо": Салах прокоментував поразку "Ліверпуля" у 1/8 Ліги чемпіонів
-
Продавали місця на ринках: посадовцю КМДА повідомили про підозру
-
Негода на Одещині залишила тисячі домівок без світла: де найскладніша ситуація
-
Уряд полегшив працевлаштування українським медикам за кордоном
Більшість ліків віддають окупантам
Як зазначається, пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових рф. Окрім цього, і вся медична система переорієнтування на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади перепрофільовують у військові шпиталі.
"За інформацією кримського підпілля, раніше москва пообіцяла так званому очільнику півострова Аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде. Натомість зараз в уряді рф Аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: "все для победы, все для армии", — зазначають у Центрі.
Центр національного спротиву також закликав жителів тимчасово окупованих територій, за можливості, виїжджати на підконтрольні українському уряду території.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони рф. Вони кажуть про порушення прав військовослужбовців.
Також раніше окупаційна "влада" оголосила в частині Криму високий рівень терористичної загрози. На думку української розвідки, це може свідчити про можливість війни на півострові.