Ситуація у Криму: зростає дефіцит ліків для цивільних

Жителів Криму закликають покидати окуповану територію

На тимчасово окупованому півострові загострюється гуманітарна криза. Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Більшість ліків віддають окупантам

Як зазначається, пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових рф. Окрім цього, і вся медична система переорієнтування на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади перепрофільовують у військові шпиталі.

"За інформацією кримського підпілля, раніше москва пообіцяла так званому очільнику півострова Аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде. Натомість зараз в уряді рф Аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: "все для победы, все для армии", — зазначають у Центрі.

Центр національного спротиву також закликав жителів тимчасово окупованих територій, за можливості, виїжджати на підконтрольні українському уряду території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони рф. Вони кажуть про порушення прав військовослужбовців.

Також раніше окупаційна "влада" оголосила в частині Криму високий рівень терористичної загрози. На думку української розвідки, це може свідчити про можливість війни на півострові.