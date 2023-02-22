Ситуация в Крыму: растет дефицит лекарств для гражданских

Потребности окупантов в приоритете: жители Крыма столкнулись с дефицитом лекарств
На временно оккупированном полуострове обостряется гуманитарный кризис. Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских.
Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
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Большинство лекарств отдают оккупантам
Как отмечается, приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности, большинство идет на лечение военных рф. Кроме того, и вся медицинская система переориентации на обслуживание оккупантов. Так же, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали.
"По информации крымского подполья, ранее москва пообещала так называемому главе полуострова Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет. В настоящее время в правительстве россии Аксенову ответили согласно пропагандистским методикам: "все для победы, все для армии", — отмечают в Центре.
Центр национального сопротивления также призвал жителей временно оккупированных территорий по возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.
Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории АР Крым родственники мобилизованных массово обращаются в минобороны рф. Они говорят о нарушении прав военнослужащих.
Также ранее оккупационная "власть" объявила в части Крыма высокий уровень террористической угрозы. По мнению украинской разведки, это может свидетельствовать о возможности войны на полуострове.