Покалічені українці зможуть отримувати протези за спрощеною процедурою: деталі

Протезування

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що усі українці мають право на безкоштовне протезування від держави. Раніше для цього необхідно було звертатися до МСЕК, проте зараз достатньо отримати висновок лікарсько-консультативної комісії, військово-лікарської комісії чи мультидисциплінарної команди у реабілітаційній установі.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Безкоштовне протезування

Міністр зауважила, що готуються нормативні акти, які спростять процедуру протезування для військовослужбовців.

Однією із змін є те, що для отримання протезу військовослужбовцям більше не потрібна довідка від командира про те, що травму отримано у бою. Достатньо буде статусу військовослужбовця, що підтверджується військовим квитком. Такі люди можуть отримати протез втричі дорожче за його середню вартість, що дозволяє закупівлю складових до протезу від найкращих виробників з великим функціоналом.

Крім того, у реабілітаційних установах до мультидисциплінарних команд долучаються соціальні працівники, які персонально супроводжують людину у процесі протезування. Вони допомагають оформити документи, інформують щодо виробників протезів на ринку протезування, допомагають спілкуватися із Фондом соціального захисту людей з інвалідністю та укласти договір із протезистом. В даний час ця система працює в деяких установах, а до початку наступного кварталу її буде впроваджено в перші 17 закладів.

Нагадаємо, що у січні, у Сан-Франциско (США) відбувся благодійний захід, організований фондом Protez Foundation. Організація потребує півтора мільйона доларів на протези для бійців ЗСУ та громадянських українців, які втратили кінцівки через бойові дії. Запрошеним гостем заходу став український співак ANDRUX, котрий родом зі Львова.