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Искалеченные украинцы смогут получать протезы по упрощенной процедуре: детали

3 марта 2023 14:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Протезирование
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что все украинцы имеют право на бесплатное протезирование от государства. Ранее для этого необходимо было обращаться в МСЭК, однако сейчас достаточно получить заключение врачебно-консультативной комиссии, военно-врачебной комиссии или мультидисциплинарной команды в реабилитационном учреждении. 

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Министр отметила, что готовятся нормативные акты, которые упростят процедуру протезирования для военнослужащих.

Одним из изменений является то, что для получения протеза военнослужащим больше не нужна справка от командира о том, что травма получена в бою. Достаточно будет статуса военнослужащего, что подтверждается военным билетом. Такие люди могут получить протез втрое дороже его средней стоимости, что позволяет закупку составляющих к протезу от лучших производителей с большим функционалом.

Кроме того, в реабилитационных учреждениях к мультидисциплинарным командам приобщаются социальные работники, которые персонально сопровождают человека в процессе протезирования. Они помогают оформить документы, информируют относительно производителей протезов на рынке протезирования, помогают общаться с Фондом социальной защиты людей с инвалидностью и заключить договор с протезистом. В настоящее время данная система работает в некоторых учреждениях, а к началу следующего квартала она будет внедрена в первые 17 заведений.

Напомним, что в январе, в Сан-Франциско (США) прошло благотворительное мероприятие, организованное фондом Protez Foundation. Организация нуждается в полутора миллионах долларов на протезы для бойцов ВСУ и гражданских украинцев, которые потеряли конечности из-за боевых действий. Приглашенным гостем мероприятия стал украинский певец ANDRUX, который родом из Львова.

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