Искалеченные украинцы смогут получать протезы по упрощенной процедуре: детали

Протезирование

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что все украинцы имеют право на бесплатное протезирование от государства. Ранее для этого необходимо было обращаться в МСЭК, однако сейчас достаточно получить заключение врачебно-консультативной комиссии, военно-врачебной комиссии или мультидисциплинарной команды в реабилитационном учреждении.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Бесплатное протезирование

Министр отметила, что готовятся нормативные акты, которые упростят процедуру протезирования для военнослужащих.

Одним из изменений является то, что для получения протеза военнослужащим больше не нужна справка от командира о том, что травма получена в бою. Достаточно будет статуса военнослужащего, что подтверждается военным билетом. Такие люди могут получить протез втрое дороже его средней стоимости, что позволяет закупку составляющих к протезу от лучших производителей с большим функционалом.

Кроме того, в реабилитационных учреждениях к мультидисциплинарным командам приобщаются социальные работники, которые персонально сопровождают человека в процессе протезирования. Они помогают оформить документы, информируют относительно производителей протезов на рынке протезирования, помогают общаться с Фондом социальной защиты людей с инвалидностью и заключить договор с протезистом. В настоящее время данная система работает в некоторых учреждениях, а к началу следующего квартала она будет внедрена в первые 17 заведений.

Напомним, что в январе, в Сан-Франциско (США) прошло благотворительное мероприятие, организованное фондом Protez Foundation. Организация нуждается в полутора миллионах долларов на протезы для бойцов ВСУ и гражданских украинцев, которые потеряли конечности из-за боевых действий. Приглашенным гостем мероприятия стал украинский певец ANDRUX, который родом из Львова.