Досі необхідні медики наступних спеціальностей

Медики-добровольці потребують підмоги для роботи на Херсонщині: список спеціальностей
Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС безліч територій виявились затопленими. Збільшилося навантаження на медичні заклади Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя. Спільно з ВООЗ було прийнято рішення відправити додаткову кількість медиків для усунення навантаження.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Повідомляється, що наразі понад 630 медиків з різних областей підсилюють заклади охорони здоров’я в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Найбільше добровольців було із Черкаської, Тернопільської, Вінницької, Одеської областей та Києва.
"Минулого тижня 14 фахівців-добровольців вже приїхали до закладів цих регіонів, на днях до них приєднається ще 26 лікарів та медсестр. Кожна команда буде працювати два тижні за графіком, який сформовано до 3 вересня. Завдяки підтримці Офісу ВООЗ в Україні, медики, окрім заробітної плати, отримуватимуть компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із перебуванням у місці відрядження", — повідомив Михайло Радуцький.
Досі необхідні медики таких спеціальностей:
- лікар-анестезіолог;
- лікар-терапевт;
- лікар-травматолог дитячий;
- лікар-офтальмолог;
- лікар-невропатолог;
- лікар-фтизіатр;
- лікар-хірург щелепно-лицевий;
- лікар-нейрохірург;
- лікар-гематолог;
- лікар-рентгенолог;
- лікар-онколог;
- лікар-гінеколог-онколог;
- лікар з променевої терапії;
- лікар невідкладної (екстреної) медичної допомоги;
- медичні сестри.
"Медики можуть бути залучені до підсилення медзакладів у такі способи: або через керівника лікарні, що подає списки медиків-добровольців, або самостійно через гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19", — йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що Радуцький розповів, як вберегтися від інфікування дизентерією та холерою.