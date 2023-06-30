Досі необхідні медики наступних спеціальностей

Затоплені території. Фото: google

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС безліч територій виявились затопленими. Збільшилося навантаження на медичні заклади Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя. Спільно з ВООЗ було прийнято рішення відправити додаткову кількість медиків для усунення навантаження.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Повідомляється, що наразі понад 630 медиків з різних областей підсилюють заклади охорони здоров’я в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Найбільше добровольців було із Черкаської, Тернопільської, Вінницької, Одеської областей та Києва.

Українські медики. Фото: Центр екстреної медичної допомоги

"Минулого тижня 14 фахівців-добровольців вже приїхали до закладів цих регіонів, на днях до них приєднається ще 26 лікарів та медсестр. Кожна команда буде працювати два тижні за графіком, який сформовано до 3 вересня. Завдяки підтримці Офісу ВООЗ в Україні, медики, окрім заробітної плати, отримуватимуть компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із перебуванням у місці відрядження", — повідомив Михайло Радуцький.

Українські медики. Фото: google

Досі необхідні медики таких спеціальностей:

лікар-анестезіолог;

лікар-терапевт;

лікар-травматолог дитячий;

лікар-офтальмолог;

лікар-невропатолог;

лікар-фтизіатр;

лікар-хірург щелепно-лицевий;

лікар-нейрохірург;

лікар-гематолог;

лікар-рентгенолог;

лікар-онколог;

лікар-гінеколог-онколог;

лікар з променевої терапії;

лікар невідкладної (екстреної) медичної допомоги;

медичні сестри.

"Медики можуть бути залучені до підсилення медзакладів у такі способи: або через керівника лікарні, що подає списки медиків-добровольців, або самостійно через гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Радуцький розповів, як вберегтися від інфікування дизентерією та холерою.