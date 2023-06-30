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Медики-добровольці потребують підмоги для роботи на Херсонщині: список спеціальностей

30 червня 2023 10:54
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Досі необхідні медики наступних спеціальностей
Затоплені території. Фото: google
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС безліч територій виявились затопленими. Збільшилося навантаження на медичні заклади Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя. Спільно з ВООЗ було прийнято рішення відправити додаткову кількість медиків для усунення навантаження. 

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький

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Повідомляється, що наразі понад 630 медиків з різних областей підсилюють заклади охорони здоров’я в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Найбільше добровольців було із Черкаської, Тернопільської, Вінницької, Одеської областей та Києва. 

Одесские медики
Українські медики. Фото: Центр екстреної медичної допомоги 

"Минулого тижня 14 фахівців-добровольців вже приїхали до закладів цих регіонів, на днях до них приєднається ще 26 лікарів та медсестр. Кожна команда буде працювати два тижні за графіком, який сформовано до 3 вересня. Завдяки підтримці Офісу ВООЗ в Україні, медики, окрім заробітної плати, отримуватимуть компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із перебуванням у місці відрядження", — повідомив Михайло Радуцький. 

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Українські медики. Фото: google

Досі необхідні медики таких спеціальностей: 

  • лікар-анестезіолог; 
  • лікар-терапевт; 
  • лікар-травматолог дитячий; 
  • лікар-офтальмолог; 
  • лікар-невропатолог; 
  • лікар-фтизіатр; 
  • лікар-хірург щелепно-лицевий; 
  • лікар-нейрохірург; 
  • лікар-гематолог; 
  • лікар-рентгенолог; 
  • лікар-онколог; 
  • лікар-гінеколог-онколог; 
  • лікар з променевої терапії; 
  • лікар невідкладної (екстреної) медичної допомоги; 
  • медичні сестри.

"Медики можуть бути залучені до підсилення медзакладів у такі способи: або через керівника лікарні, що подає списки медиків-добровольців, або самостійно через гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19", — йдеться в повідомленні. 

Раніше ми писали, що Радуцький розповів, як вберегтися від інфікування дизентерією та холерою.

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