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Медики-добровольцы нуждаются в помощи для работы в Херсонской области: список специальностей

30 июня 2023 10:54
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
До сих пор необходимы медики следующих специальностей
Затопленные территории. Фото: google
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС  множество территорий оказались затопленными. Увеличилась нагрузка на медицинские учреждения Херсонщины, Николаевщины и Запорожья. Совместно с ВОЗ было принято решение отправить дополнительное количество медиков для устранения нагрузки.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Сообщается, что более 630 медиков из разных областей усиливают учреждения здравоохранения в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Больше добровольцев было из Черкасской, Тернопольской, Винницкой, Одесской областей и Киева.

Одесские медики
Украинские медики. Фото: Центр экстренной медицинской помощи

"На прошлой неделе 14 специалистов-добровольцев уже приехали в заведения этих регионов, на днях к ним присоединятся еще 26 врачей и медсестр. Каждая команда будет работать две недели по графику, который сформирован до 3 сентября. Благодаря поддержке Офиса ВОЗ в Украине, медики, кроме заработной платы, будут получать компенсацию дополнительных расходов, связанных с пребыванием в месте командировки", — сообщил Михаил Радуцкий.

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Украинские медики. Фото: google

До сих пор необходимы медики следующих специальностей:

  • врач-анестезиолог;
  • врач-терапевт;
  • врач-травматолог детский;
  • врач-офтальмолог;
  • врач-невропатолог;
  • врач-фтизиатр;
  • врач-хирург челюстно-лицевой;
  • врач-нейрохирург;
  • врач-гематолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-онколог;
  • врач-гинеколог-онколог;
  • врач по лучевой терапии;
  • врач неотложной (экстренной) медицинской помощи;
  • медицинские сестры.

"Медики могут быть привлечены к усилению медучреждений следующими способами: либо через руководителя больницы, подающего списки медиков-добровольцев, либо самостоятельно через горячую линию Минздрава 0-800-60-20-19",  говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Радуцкий рассказал, как уберечься от инфицирования дизентерией и холерой.

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