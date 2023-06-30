Медики-добровольцы нуждаются в помощи для работы в Херсонской области: список специальностей
В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС множество территорий оказались затопленными. Увеличилась нагрузка на медицинские учреждения Херсонщины, Николаевщины и Запорожья. Совместно с ВОЗ было принято решение отправить дополнительное количество медиков для устранения нагрузки.
Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Сообщается, что более 630 медиков из разных областей усиливают учреждения здравоохранения в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Больше добровольцев было из Черкасской, Тернопольской, Винницкой, Одесской областей и Киева.
"На прошлой неделе 14 специалистов-добровольцев уже приехали в заведения этих регионов, на днях к ним присоединятся еще 26 врачей и медсестр. Каждая команда будет работать две недели по графику, который сформирован до 3 сентября. Благодаря поддержке Офиса ВОЗ в Украине, медики, кроме заработной платы, будут получать компенсацию дополнительных расходов, связанных с пребыванием в месте командировки", — сообщил Михаил Радуцкий.
До сих пор необходимы медики следующих специальностей:
- врач-анестезиолог;
- врач-терапевт;
- врач-травматолог детский;
- врач-офтальмолог;
- врач-невропатолог;
- врач-фтизиатр;
- врач-хирург челюстно-лицевой;
- врач-нейрохирург;
- врач-гематолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-онколог;
- врач-гинеколог-онколог;
- врач по лучевой терапии;
- врач неотложной (экстренной) медицинской помощи;
- медицинские сестры.
"Медики могут быть привлечены к усилению медучреждений следующими способами: либо через руководителя больницы, подающего списки медиков-добровольцев, либо самостоятельно через горячую линию Минздрава 0-800-60-20-19", — говорится в сообщении.
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