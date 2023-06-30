Затопленные территории. Фото: google

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС множество территорий оказались затопленными. Увеличилась нагрузка на медицинские учреждения Херсонщины, Николаевщины и Запорожья. Совместно с ВОЗ было принято решение отправить дополнительное количество медиков для устранения нагрузки.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Читайте также:

Сообщается, что более 630 медиков из разных областей усиливают учреждения здравоохранения в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Больше добровольцев было из Черкасской, Тернопольской, Винницкой, Одесской областей и Киева.

Украинские медики. Фото: Центр экстренной медицинской помощи

"На прошлой неделе 14 специалистов-добровольцев уже приехали в заведения этих регионов, на днях к ним присоединятся еще 26 врачей и медсестр. Каждая команда будет работать две недели по графику, который сформирован до 3 сентября. Благодаря поддержке Офиса ВОЗ в Украине, медики, кроме заработной платы, будут получать компенсацию дополнительных расходов, связанных с пребыванием в месте командировки", — сообщил Михаил Радуцкий.

Украинские медики. Фото: google

До сих пор необходимы медики следующих специальностей:

врач-анестезиолог;

врач-терапевт;

врач-травматолог детский;

врач-офтальмолог;

врач-невропатолог;

врач-фтизиатр;

врач-хирург челюстно-лицевой;

врач-нейрохирург;

врач-гематолог;

врач-рентгенолог;

врач-онколог;

врач-гинеколог-онколог;

врач по лучевой терапии;

врач неотложной (экстренной) медицинской помощи;

медицинские сестры.

"Медики могут быть привлечены к усилению медучреждений следующими способами: либо через руководителя больницы, подающего списки медиков-добровольцев, либо самостоятельно через горячую линию Минздрава 0-800-60-20-19", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Радуцкий рассказал, как уберечься от инфицирования дизентерией и холерой.