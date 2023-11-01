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Медичні послуги в Україні — що можна отримати безкоштовно

1 листопада 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Медичні послуги в Україні — що можна отримати безкоштовно
Лікар рахує вартість послуг. Фото: istockphoto.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кожна людина повинна знати, на які безкоштовні медичні послуги може розраховувати у разі необхідності. Це стосується як діагностики та самого лікування.

На які саме медичні послуги можуть розраховувати мешканці Україні і нічого за них не сплачувати, йдеться на сайті медичної спільноти "Бережи себе".

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Безкоштовні медичні послуги в Україні

Повідомляється, що обсяг обстежень та медичних послуг, які ви можете отримати у сімейного лікаря безоплатно досить широкий. 

До переліку гарантованих послуг станом на 2023 рік входить:

  • вимірювання артеріального тиску, пульсу, вмісту оксигену в крові;
  • обстеження серця та дихальної системи (електрокардіографія, пікфлуометрія (пікова швидкість видиху), очного дна та слухових ходів (отоофтальмоскопія), вимірювання гостроти зору;
  • скринінг на наявність розладів психіки, зокрема депресії;
  • швидкі тести на ВІЛ і вірусні гепатити;
  • діагностика туберкульозу;
  • загальні аналізи крові, сечі, дослідження рівня холестерину тощо.
Безкоштовні медичні послуги
Безкоштовні медичні послуги в Україні. Фото: скриншот

Також сімейний лікар, за потреби, скерує на регулярні обстеження, як-от рентген легень, колоноскопію, мамографію. 

Нагадаємо, офіційна зарплата генерального директора Інституту серця Міністерства охорони здоров'я, заслуженого лікаря України, професора Бориса Тодурова не дотягує й до тисячі доларів на місяць.

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