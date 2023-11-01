Медичні послуги в Україні — що можна отримати безкоштовно
Кожна людина повинна знати, на які безкоштовні медичні послуги може розраховувати у разі необхідності. Це стосується як діагностики та самого лікування.
На які саме медичні послуги можуть розраховувати мешканці Україні і нічого за них не сплачувати, йдеться на сайті медичної спільноти "Бережи себе".
Безкоштовні медичні послуги в Україні
Повідомляється, що обсяг обстежень та медичних послуг, які ви можете отримати у сімейного лікаря безоплатно досить широкий.
До переліку гарантованих послуг станом на 2023 рік входить:
- вимірювання артеріального тиску, пульсу, вмісту оксигену в крові;
- обстеження серця та дихальної системи (електрокардіографія, пікфлуометрія (пікова швидкість видиху), очного дна та слухових ходів (отоофтальмоскопія), вимірювання гостроти зору;
- скринінг на наявність розладів психіки, зокрема депресії;
- швидкі тести на ВІЛ і вірусні гепатити;
- діагностика туберкульозу;
- загальні аналізи крові, сечі, дослідження рівня холестерину тощо.
Також сімейний лікар, за потреби, скерує на регулярні обстеження, як-от рентген легень, колоноскопію, мамографію.
Нагадаємо, офіційна зарплата генерального директора Інституту серця Міністерства охорони здоров'я, заслуженого лікаря України, професора Бориса Тодурова не дотягує й до тисячі доларів на місяць.
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