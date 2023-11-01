Медицинские услуги в Украине — что можно получить бесплатно

Врач считает стоимость услуг. Фото: istockphoto.com

Каждый человек должен знать, на какие бесплатные медицинские услуги может рассчитывать по необходимости. Это касается как диагностики и самого лечения.

На какие именно медицинские услуги могут рассчитывать жители Украины и ничего за них не платить, сообщается на сайте медицинского сообщества "Береги себя".

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Бесплатные медицинские услуги в Украине

Сообщается, что объем обследований и медицинских услуг, которые вы можете получить у семейного врача безвозмездно, достаточно широк.

В список гарантированных услуг по состоянию на 2023 год входит:

измерение артериального давления, пульса, содержания кислорода в крови;

обследование сердца и дыхательной системы (электрокардиография, пикфлуометрия (пиковая скорость выдоха), глазного дна и слуховых ходов (отоофтальмоскопия), измерение остроты зрения;

скрининг на наличие расстройств психики, в частности, депрессии;

быстрые тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты;

диагностика туберкулеза;

общие анализы крови, мочи, исследование уровня холестерина и т.д.

Бесплатные медицинские услуги в Украине. Фото: скриншот

Также семейный врач, при необходимости, направит на регулярные обследования, например рентген легких, колоноскопию, маммографию.

Напомним, официальная зарплата генерального директора Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженного врача Украины, профессора Бориса Тодурова не дотягивает и до тысячи долларов в месяц.