Лікарі були безсилі: як ChatGPT врятував дитину від смерті

Хлопчик, якому ChatGPT поставив діагноз. Фото: Today

Система штучного інтелекту ChatGPT врятувала дитину від смерті. ШІ поставив чотирирічному хлопчику діагноз, чого не змогли зробити лікарі три роки.

Про це пише видання Daily Mail.

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Повідомляється, що чотирирічний хлопчик на ім'я Алекс почав відчувати хронічний біль, згодом додалися проблеми з ходьбою та неконтрольовані зміни настрою. В один момент дитина перестала рости.

За три роки батьки хлопчика відвідали приблизно 17 лікарів. Жоден із них не міг поставити діагноз. В той час, як у дитини з'являлися все нові й нові симптоми.

Допомога ChatGPT

Одного разу матері хлопчика спало на думку перевірити результати обстежень Алекса за допомогою штучного інтелекту. Відтак, ChatGPT діагностував у малечі рідкісне захворювання — розщеплення хребта та порок розвитку спинного мозку.

Отримавши відповідь, батьки повторно звернулися до лікарів, які підтвердили діагноз ChatGPT. Дитині відразу провели операцію.

Нині хлопчик відновлюється та проходить реабілітацію. Медики мають позитивні прогнози щодо лікування Алекса.

Нагадаємо, у США жінка, яка пережила інсульт, впродовж багатьох років не могла говорити. Однак це стало можливим завдяки технології штучного інтелекту.