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Врачи были бессильны: как ChatGPT спас ребенка от смерти

16 сентября 2023 16:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Врачи были бессильны: как ChatGPT спас ребенка от смерти
Мальчик, которому ChatGPT поставил диагноз. Фото: Today
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Система искусственного интеллекта ChatGPT спасла ребенка от смерти. ИИ поставил четырехлетнему мальчику диагноз, чего не смогли сделать врачи три года.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Сообщается, что четырехлетний мальчик по имени Алекс начал испытывать хроническую боль, впоследствии добавились проблемы с ходьбой и неконтролируемые изменения настроения. В один момент ребенок перестал расти.

Через три года родители мальчика посетили примерно 17 врачей. Ни один из них не мог поставить диагноз. В то время как у ребенка появлялись все новые и новые симптомы.

Помощь ChatGPT

Однажды матери мальчика пришло в голову проверить результаты обследований Алекса с помощью искусственного интеллекта. Следовательно, ChatGPT диагностировал у ребенка редкое заболевание — расщепление позвоночника и порок развития спинного мозга.

Получив ответ, родители повторно обратились к врачам, которые подтвердили диагноз ChatGPT. Ребенку сразу провели операцию.

В настоящее время мальчик восстанавливается и проходит реабилитацию. У медиков есть положительные прогнозы по лечению Алекса.

Напомним, в США женщина, пережившая инсульт, на протяжении многих лет не могла говорить. Однако это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта.

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