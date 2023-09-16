Врачи были бессильны: как ChatGPT спас ребенка от смерти

Мальчик, которому ChatGPT поставил диагноз. Фото: Today

Система искусственного интеллекта ChatGPT спасла ребенка от смерти. ИИ поставил четырехлетнему мальчику диагноз, чего не смогли сделать врачи три года.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Сообщается, что четырехлетний мальчик по имени Алекс начал испытывать хроническую боль, впоследствии добавились проблемы с ходьбой и неконтролируемые изменения настроения. В один момент ребенок перестал расти.

Через три года родители мальчика посетили примерно 17 врачей. Ни один из них не мог поставить диагноз. В то время как у ребенка появлялись все новые и новые симптомы.

Помощь ChatGPT

Однажды матери мальчика пришло в голову проверить результаты обследований Алекса с помощью искусственного интеллекта. Следовательно, ChatGPT диагностировал у ребенка редкое заболевание — расщепление позвоночника и порок развития спинного мозга.

Получив ответ, родители повторно обратились к врачам, которые подтвердили диагноз ChatGPT. Ребенку сразу провели операцию.

В настоящее время мальчик восстанавливается и проходит реабилитацию. У медиков есть положительные прогнозы по лечению Алекса.

Напомним, в США женщина, пережившая инсульт, на протяжении многих лет не могла говорить. Однако это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта.