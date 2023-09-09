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Ляшко пояснив, чи є в Україні криза медичних кадрів

9 вересня 2023 06:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ляшко пояснив, чи є в Україні криза медичних кадрів
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У зв'язку з повномасштабним вторгненням держави-терориста РФ в Україні збільшилася потреба у лікарях та медичній допомозі. Попри те, що певний відсоток фахівців виїхав за кордон, в Україні це не створює особливої кризи у медичних кадрах. 

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ексклюзивно повідомив журналістам Новини.LIVE у рамках третього саміту перших леді та джентльменів, який відбувся 6 вересня у Києві. 

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"Якщо ми говоримо про виїзд за кордон, то маємо лише невеликий відсоток тих лікарів та медичних працівників, які працюють у закладах у програмі медичних гарантій, — потенційно це не більше 8 відсотків всіх медичних працівників. І це для нас не така криза, саме для медичної системи", — сказав міністр. 

У той же час Ляшко наголосив на тому, що кризу в країні створюють, зокрема,  постійні обстріли, лінія фронту та неможливість працювати у цивільних лікарнях.

Через це, за словами міністра, керівництво працює над тим, щоб у лави ЗСУ медиків призивали раціонально й не створювали цим самим проблеми у роботі з громадськими лікарнями. 

"Лікарні, які перебувають на лінії фронту чи в зоні артелерійського обстрілу — там зараз підміняємо саме військовими медиками, на лінії фронту працюють бойові медики — і це знову ж таки ЗСУ, за призовом, забирають цивільних медичних працівників із цивільних установ, і тут у нас може виникати дисбаланс. Тому ми з командуванням медичних сил цим керуємо, щоб не оголювати громадянські лікарні, а щоб у збройні сили України призивали раціонально, щоб лікарні продовжували працювати", — розповів Ляшко

Нагадаємо, у межах третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві, міністри охорони здоров'я 14 країн підписали спільну заяву щодо розвитку медичного партнерства.

Додамо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував перевірки висновків військово-лікарських комісій (ВЛК). За його словами, перевірятимуть обмежено придатних до військової служби.

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