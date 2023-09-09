Ляшко пояснив, чи є в Україні криза медичних кадрів

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: УНІАН

У зв'язку з повномасштабним вторгненням держави-терориста РФ в Україні збільшилася потреба у лікарях та медичній допомозі. Попри те, що певний відсоток фахівців виїхав за кордон, в Україні це не створює особливої кризи у медичних кадрах.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ексклюзивно повідомив журналістам Новини.LIVE у рамках третього саміту перших леді та джентльменів, який відбувся 6 вересня у Києві.

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"Якщо ми говоримо про виїзд за кордон, то маємо лише невеликий відсоток тих лікарів та медичних працівників, які працюють у закладах у програмі медичних гарантій, — потенційно це не більше 8 відсотків всіх медичних працівників. І це для нас не така криза, саме для медичної системи", — сказав міністр.

У той же час Ляшко наголосив на тому, що кризу в країні створюють, зокрема, постійні обстріли, лінія фронту та неможливість працювати у цивільних лікарнях.

Через це, за словами міністра, керівництво працює над тим, щоб у лави ЗСУ медиків призивали раціонально й не створювали цим самим проблеми у роботі з громадськими лікарнями.

"Лікарні, які перебувають на лінії фронту чи в зоні артелерійського обстрілу — там зараз підміняємо саме військовими медиками, на лінії фронту працюють бойові медики — і це знову ж таки ЗСУ, за призовом, забирають цивільних медичних працівників із цивільних установ, і тут у нас може виникати дисбаланс. Тому ми з командуванням медичних сил цим керуємо, щоб не оголювати громадянські лікарні, а щоб у збройні сили України призивали раціонально, щоб лікарні продовжували працювати", — розповів Ляшко.

Нагадаємо, у межах третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві, міністри охорони здоров'я 14 країн підписали спільну заяву щодо розвитку медичного партнерства.

Додамо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував перевірки висновків військово-лікарських комісій (ВЛК). За його словами, перевірятимуть обмежено придатних до військової служби.