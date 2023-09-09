Ляшко объяснил, есть ли в Украине кризис медицинских кадров

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: УНИАН

В связи с полномасштабным вторжением государства-террориста РФ в Украину увеличилась потребность во врачах и медицинской помощи. Несмотря на то, что определенный процент специалистов уехал за границу, в Украине это не создает особого кризиса в медицинских кадрах.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко эксклюзивно сообщил журналистам Новини.LIVE в рамках третьего саммита первых леди и джентльменов, состоявшегося 6 сентября в Киеве.

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"Если мы говорим о выезде за границу, то есть только небольшой процент тех врачей и медицинских работников, которые работают в заведениях в программе медицинских гарантий, — потенциально это не более 8 процентов всех медицинских работников. И это для нас не такой кризис, именно для медицинской системы", — сказал министр.

В то же время Ляшко отметил, что кризис в стране создают, в частности, постоянные обстрелы, линия фронта и невозможность работать в гражданских больницах.

Поэтому, по словам министра, руководство работает над тем, чтобы в ряды ВСУ медиков призывали рационально и не создавали тем самым проблемы в работе с общественными больницами.

"Больницы, которые находятся на линии фронта или в зоне артеллерийского обстрела — там сейчас подменяем именно военными медиками, на линии фронта работают боевые медики — и это опять же ВСУ, по призыву, забирают гражданских медицинских работников из гражданских учреждений, и здесь у нас может возникать дисбаланс. Поэтому мы с командованием медицинских сил этим руководим, чтобы не оголять гражданские больницы, а чтобы в вооруженные силы Украины призывали рационально, чтобы больницы продолжали работать", — рассказал Ляшко.

Напомним, в рамках состоявшегося в Киеве третьего Саммита первых леди и джентльменов министры здравоохранения 14 стран подписали совместное заявление о развитии медицинского партнерства.

Добавим, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал проверки выводов военно-врачебных комиссий (ВЛК). По его словам, будут проверять ограниченно пригодных к военной службе.