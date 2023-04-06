Кожна шоста людина у світі страждає від безпліддя: дослідження ВООЗ

Люди страждають від безпліддя

Близько 17,5% дорослого населення Землі страждає від безпліддя. З них 17,8% — у країнах із високим рівнем доходу та 16,5% — у країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Однак багато людей, як і раніше, стикаються з труднощами в отриманні доступу до профілактики, діагностики та лікування безплідності, включаючи використання допоміжних репродуктивних технологій, через високі витрати, соціальну стигматизацію та обмежену доступність.

Про це свідчить дослідження ВООЗ.

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Люди страждають від безпліддя

Генеральний директор ВООЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейєсус, наголосив на необхідності розширення доступу до допомоги безпліддя та розв'язання цієї проблеми через дослідження та політику в галузі охорони здоров'я. Високі витрати можуть запобігати людям отримання необхідної допомоги або призводити до бідності через витрати на медичне лікування.

Для створення звіту було проаналізовано дослідження, проведені у період з 1990 по 2021 рік. Було виявлено понад 12 000 потенційно релевантних досліджень у всьому світі, з яких було відібрано 133 для подальшого аналізу. З них було використано відповідні дані для створення об'єднаних оцінок поширеності безпліддя.

Таким чином, ці результати наголошують на необхідності розробки більш доступних та ефективних методів запобігання та лікування безпліддя.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу. Нові рекомендації стосуються додаткових бустерних доз та інтервалів між ними.