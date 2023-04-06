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Каждый шестой человек в мире страдает от бесплодия: исследование ВООЗ

6 апреля 2023 10:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Люди страдают от бесплодия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Около 17,5% взрослого населения Земли страдает от бесплодия. Из них 17,8% — в странах с высоким уровнем дохода и 16,5% — в странах с низким и средним уровнем дохода. Однако многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями в получении доступа к профилактике, диагностике и лечению бесплодия, включая использование вспомогательных репродуктивных технологий, из-за высоких затрат, социальной стигматизации и ограниченной доступности.

Об этом свидетельствует исследование ВООЗ.

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Люди страдают от бесплодия

Генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, подчеркнул необходимость расширения доступа к помощи бесплодия и решения этой проблемы через исследования и политику в области здравоохранения. Высокие затраты могут предотвращать людей от получения необходимой помощи или приводить к бедности из-за расходов на медицинское лечение.

Для создания отчета были проанализированы исследования, проведенные в период с 1990 по 2021 год. Было выявлено более 12 000 потенциально релевантных исследований во всем мире, из которых было отобрано 133 для дальнейшего анализа. Из них были использованы соответствующие данные для создания объединенных оценок распространенности бесплодия. 

Таким образом, эти результаты подчеркивают необходимость разработки более доступных и эффективных методов предотвращения и лечения бесплодия.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации против коронавируса. Новые рекомендации относятся к дополнительным бустерным дозам и интервалам между ними.

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