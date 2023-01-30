Щеплення від грипу дітям – коли робити

Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ
Маленькі діти ставляться до групи ризику, на яку грип становить найбільшу небезпеку. При цьому дітям щеплення проти грипу можна розпочинати з шести місяців.
Про це повідомляє МОЗ України.
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Щеплення дітям
Якщо дитина до 9 років не була вакцинована і не хворіла на грип, то потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Всім іншим — одна.
"Оптимальний час введення вакцини - початок осені (вересень — жовтень). Водночас щеплення рекомендують робити і в більш пізні терміни — протягом усього сезону грипу, який зазвичай триває з жовтня по травень наступного року. Імунітет після введення вакцини формується через 7- 14 днів", — йдеться у повідомленні.
При цьому вакцина має бути цього року. За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту проти вірусів, циркуляція яких очікується саме цього сезону, щорічно змінюється склад вакцин. Найкраща вакцина та, яка є у доступі. Але зверніть увагу на рекомендації щодо віку дитини. Є вакцини, якими можна щепити дітей віком від трьох років, а іншими — від шести місяців. Обов'язково перед щепленням потрібно проконсультуватися з лікарем та ознайомитись з інструкцією.
Нагадаємо, що Управління з контролю якості харчових продуктів та медикаментів США (FDA) пропонує змінити підхід до вакцинації проти коронавірусу. Регулятор пропонує запровадити щорічне щеплення проти COVID-19.