Прививки от гриппа детям - когда делать

Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава
Маленькие дети относятся к группе риска, для которой грипп представляет наибольшую опасность. При этом детям прививки против гриппа можно начинать делать с шести месяцев.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
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Прививки детям
Если ребенок до 9 лет не был вакцинирован и не болел гриппом, то нужны две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным — одна.
"Оптимальное время введения вакцины — начало осени (сентябрь — октябрь). В то же время прививки рекомендуют делать и в более поздние сроки — на протяжении всего сезона гриппа, обычно продолжающегося с октября по май следующего года. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней", — говорится в сообщении.
При этом вакцина должна быть этого года. По рекомендации ВОЗ для обеспечения максимальной защиты против вирусов, циркуляция которых ожидается именно в этом сезоне, ежегодно меняется состав вакцин. Лучшая вакцина та, которая есть в доступе. Но обратите внимание на рекомендации по возрасту ребенка. Есть вакцины, которыми можно прививать детей от трех лет, а другими — от шести месяцев. Обязательно перед прививкой нужно проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
Напомним, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предлагает изменить подход к вакцинации против коронавируса. Регулятор предлагает внедрить ежегодную прививку против COVID-19.