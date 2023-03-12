Як знову закохається у свого партнера: поради експертів

Закоханість

В інтимних відносинах часто виникає проблема невідповідності очікувань та нестачі емоційного зв'язку, навіть якщо партнери вважають себе "спорідненими душами". Однак співчуття та емпатія можуть стати ключем до більш глибокого розуміння та повторного підключення.

Про це пише Psychology Today.

Поради

Активне слухання є важливою частиною цього процесу. Це означає дійсно прислухатися до погляду партнера і намагатися зрозуміти його почуття, навіть якщо ви не погоджуєтесь з ними. Важливо повторювати те, що він каже, щоб переконатися, що ви правильно розумієте.

Не засудження також відіграє важливу роль. Замість того, щоб робити поспішні висновки чи припущення про наміри партнера, потрібно зосередитися на його словах та діях, і попросити роз'яснень, якщо щось не зрозуміло.

Показати вразливість — це ще один ключовий елемент. Необхідно поділитися своїми почуттями та переживаннями з партнером, навіть якщо вони важкі чи незручні. Це допоможе їм побачити у вас справжню людину зі своїми страхами та невпевненістю.

Зрештою, вияв співчуття — це ще один важливий аспект. Показати своєму партнеру, що ви дбаєте про його добробут і готові підтримати його у скрутні часи, може стати поштовхом для глибокого повторного підключення. Заохочуйте партнера та робіть добрі справи, щоб продемонструвати свою турботу.

Якщо вам доводилося зустрічатися з неприємним явищем, коли чоловіки засинають відразу після сексу, знайте — так буває часто. Насправді така поведінка спричинена чоловічою фізіологією, а не поганими манерами.