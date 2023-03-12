Как снова влюбится в своего партнера: советы экспертов

Влюбленность

В интимных отношениях часто возникает проблема несоответствия ожиданий и недостатка эмоциональной связи, даже если партнеры считают себя "родственными душами". Однако сочувствие и эмпатия могут стать ключом к более глубокому пониманию и повторному подключению.

Об этом пишет Psychology Today.

Советы

Активное слушание является важной частью этого процесса. Это означает действительно прислушиваться к точке зрения партнера и пытаться понять его чувства, даже если вы не согласны с ними. Важно повторять то, что он говорит, чтобы убедиться, что вы правильно понимаете.

Неосуждение также играет важную роль. Вместо того, чтобы делать поспешные выводы или предположения о намерениях партнера, нужно сосредоточиться на его словах и действиях, и попросить разъяснений, если что-то не ясно.

Показать уязвимость — это еще один ключевой элемент. Необходимо поделиться своими чувствами и переживаниями с партнером, даже если они трудные или неудобные. Это поможет им увидеть в вас настоящего человека со своими страхами и неуверенностью.

Наконец, проявление сострадания — это еще один важный аспект. Показать своему партнеру, что вы заботитесь о его благополучии и готовы поддержать его в трудные времена, может стать толчком для глубокого повторного подключения. Поощряйте партнера и делайте добрые дела, чтобы продемонстрировать свою заботу.

Напомним, что если вам приходилось встречаться с неприятным явлением, когда мужчины засыпают сразу после секса, знайте — так бывает часто. На самом деле подобное поведение вызвано мужской физиологией, а не плохими манерами.