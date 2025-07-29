МОЗ оновило протоколи лікування гепатиту C

Гепатит С. Фото: Unsplash

Міністерство охорони здоров’я затвердило нові стандарти медичної допомоги при вірусному гепатиті C. Вони містять спрощені підходи до діагностики та лікування пацієнтів. Оновлення стосується як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги.

Про це повідомляє Life Pravda.

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Сучасний підхід до лікування гепатиту C

МОЗ затвердило медико-технологічні документи, які містять актуальні клінічні настанови та маршрути пацієнтів з гепатитом C. Вони регламентують порядок дій для лікарів на різних етапах — від встановлення діагнозу до ведення пацієнтів після курсу лікування. Також у стандартах передбачено оцінку ефективності лікування та профілактику ускладнень.

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"Стандарти засновані на кращих міжнародних підходах і практиках — зокрема останніх рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Європейської асоціації з дослідження печінки (EASL) та Американської асоціації з вивчення хвороб печінки", — зауважили в ЦГЗ.

Оновлений пакет документів затверджено наказом МОЗ від 23 липня 2025 року, повідомили в Центрі громадського здоров’я. Цей наказ унормовує єдині підходи для різних рівнів медичної допомоги, включно з первинною ланкою, спеціалізованими закладами та службами громадського здоров’я. Очікується, що його впровадження забезпечить однакові стандарти ведення пацієнтів по всій країні.

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Перелік важливих нововведень наказу МОЗ

Серед конкретних нововведень — істотне скорочення переліку обов’язкових аналізів перед стартом і в процесі терапії. Генотипування вірусу тепер виконуватимуть лише за наявності відповідних медичних показань, що зменшує час очікування та фінансові витрати і для пацієнтів, і для держави. Такий підхід має пришвидшити призначення лікування без втрати його якості.

Оновлені стандарти передбачають використання для осіб віком від 12 років сучасних препаратів, рекомендованих ВООЗ. Базовим режимом визначено пангенотипну схему терапії, яка забезпечує високу ефективність незалежно від генетичного варіанту вірусу. Це спрощує вибір лікування і підвищує шанси на стійку вірусологічну відповідь.

У Міністерстві охорони здоров’я підкреслили універсальність основного терапевтичного підходу для підлітків і дорослих.

"Основним препаратом для лікування гепатиту C у дорослих і дітей старше 12 років визначено комбінацію софосбувір/велпатасвір — вона підходить для лікування всіх генотипів вірусного гепатиут C", — пояснили в МОЗ. Завдяки цьому лікарі можуть швидше приймати рішення про старт лікування та забезпечувати однакові стандарти допомоги.

За задумом Міністерства охорони здоров’я, оновлення повинні полегшити діагностику та лікування і зняти зайве навантаження з пацієнтів і медичної системи. Ідеться про оптимізацію клінічних маршрутів, наближення їх до сучасних міжнародних рекомендацій і підвищення ефективності використання ресурсів. У відомстві переконані, що це допоможе збільшити охоплення лікуванням та зменшити кількість ускладнень.

Збільшення фінансування терапії від гепатиту C

Після завершення курсу терапії від гепатиту C більшість пацієнтів не потребуватиме регулярних планових візитів до лікаря. Винятком залишаються люди з фіброзом або цирозом печінки, для яких подальший нагляд є обов’язковим з огляду на підвищені ризики. Це дозволить раціональніше розподіляти ресурси медзакладів і зосередити увагу на групах із вищою вірогідністю ускладнень.

Фінансовий вимір реформи також став предметом окремого акценту з боку ЦГЗ. Там очікують оптимізації витрат за рахунок меншої кількості обов’язкових обстежень і цільового використання коштів на терапію як для дорослих, так і для дітей.

"Зміни позитивно вплинуть на фінансування сфери через скорочення переліку лабораторних досліджень, що призначаються пацієнту перед лікуванням вірусним гепатитом C, ефективне використання коштів на придбання препаратів для лікування серед дітей та дорослих", — додали у ЦГЗ.

Разом із тим у парламенті раніше звертали увагу на брак коштів у сфері забезпечення ліками. Депутати закликали збільшити фінансування централізованих закупівель, адже нинішній рівень покриття недостатній для задоволення потреб пацієнтів. За їхніми оцінками, недофінансування програми придбання медикаментів становить 40%, що створює ризики дефіциту препаратів і зривів постачання у регіони.

Нагадаємо, що тест на гепатит C — простий аналіз крові, який можна здати в будь-якій лабораторії. А консультація сімейного лікаря допоможе зрозуміти, як діяти далі.

Також ми писали про те, що усім військовим та волонтерам на фронті та поблизу лінії зіткнення, які мають контакт з кров'ю, варто вакцинуватися від вірусного гепатиту B.

