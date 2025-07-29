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Главная arrow Медицина arrow Гепатит C в Украине — как изменились стандарты помощи arrow

Гепатит C в Украине — как изменились стандарты помощи

29 июля 2025 22:07
Андрей Плахонин - Редактор
Минздрав обновил протоколы лечения гепатита C
Гепатит С. Фото: Unsplash
Андрей Плахонин - Редактор

Министерство здравоохранения утвердило новые стандарты медицинской помощи при вирусном гепатите C. Они содержат упрощенные подходы к диагностике и лечению пациентов. Обновление касается как первичной, так и специализированной медицинской помощи.

Об этом сообщает Life Pravda.

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Современный подход к лечению гепатита C

Минздрав утвердил медико-технологические документы, которые содержат актуальные клинические руководства и маршруты пациентов с гепатитом C. Они регламентируют порядок действий для врачей на разных этапах — от установления диагноза до ведения пациентов после курса лечения. Также в стандартах предусмотрена оценка эффективности лечения и профилактика осложнений.

"Стандарты основаны на лучших международных подходах и практиках — в частности последних рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейской ассоциации по исследованию печени (EASL) и Американской ассоциации по изучению болезней печени", — отметили в ЦОЗ.

Обновленный пакет документов утвержден приказом Минздрава от 23 июля 2025 года, сообщили в Центре общественного здоровья. Этот приказ нормирует единые подходы для различных уровней медицинской помощи, включая первичное звено, специализированные учреждения и службы общественного здоровья. Ожидается, что его внедрение обеспечит одинаковые стандарты ведения пациентов по всей стране.

Перечень важных нововведений приказа Минздрава

Среди конкретных нововведений — существенное сокращение перечня обязательных анализов перед стартом и в процессе терапии. Генотипирование вируса теперь будут выполнять только при наличии соответствующих медицинских показаний, что уменьшает время ожидания и финансовые затраты и для пациентов, и для государства. Такой подход должен ускорить назначение лечения без потери его качества.

Обновленные стандарты предусматривают использование для лиц в возрасте от 12 лет современных препаратов, рекомендованных ВОЗ. Базовым режимом определена пангенотипная схема терапии, которая обеспечивает высокую эффективность независимо от генетического варианта вируса. Это упрощает выбор лечения и повышает шансы на устойчивый вирусологический ответ.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули универсальность основного терапевтического подхода для подростков и взрослых.

"Основным препаратом для лечения гепатита C у взрослых и детей старше 12 лет определена комбинация софосбувир/велпатасвир - она подходит для лечения всех генотипов вирусного гепатита C", - пояснили в Минздраве. Благодаря этому врачи могут быстрее принимать решение о старте лечения и обеспечивать одинаковые стандарты помощи.

По замыслу Министерства здравоохранения, обновления должны облегчить диагностику и лечение и снять лишнюю нагрузку с пациентов и медицинской системы. Речь идет об оптимизации клинических маршрутов, приближении их к современным международным рекомендациям и повышении эффективности использования ресурсов. В ведомстве убеждены, что это поможет увеличить охват лечением и уменьшить количество осложнений.

Увеличение финансирования терапии от гепатита C

После завершения курса терапии от гепатита C большинство пациентов не потребует регулярных плановых визитов к врачу. Исключением остаются люди с фиброзом или циррозом печени, для которых дальнейшее наблюдение является обязательным, учитывая повышенные риски. Это позволит более рационально распределять ресурсы медучреждений и сосредоточить внимание на группах с более высокой вероятностью осложнений.

Финансовое измерение реформы также стало предметом отдельного акцента со стороны ЦОЗ. Там ожидают оптимизации расходов за счет меньшего количества обязательных обследований и целевого использования средств на терапию как для взрослых, так и для детей.

"Изменения положительно повлияют на финансирование сферы из-за сокращения перечня лабораторных исследований, назначаемых пациенту перед лечением вирусным гепатитом C, эффективное использование средств на приобретение препаратов для лечения среди детей и взрослых", — добавили в ЦОЗ.

Вместе с тем в парламенте ранее обращали внимание на нехватку средств в сфере обеспечения лекарствами. Депутаты призвали увеличить финансирование централизованных закупок, ведь нынешний уровень покрытия недостаточен для удовлетворения потребностей пациентов. По их оценкам, недофинансирование программы приобретения медикаментов составляет 40%, что создает риски дефицита препаратов и срывов поставок в регионы.

Напомним, что тест на гепатит C — простой анализ крови, который можно сдать в любой лаборатории. А консультация семейного врача поможет понять, как действовать дальше.

Также мы писали о том, что всем военным и волонтерам на фронте и вблизи линии соприкосновения, которые имеют контакт с кровью, стоит вакцинироваться от вирусного гепатита B.

Минздрав медицина лечение гепатит
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