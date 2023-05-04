Лікарі пояснили, що спати вдень можна

Денний сон підходить не всім. Фото: Pexels

Час дитинства, коли спати вдень було не можна, а потрібно, давно минув, але старі звички лишилися? Якщо ви любите відновлювати сили денним сном, то вам слід знати, що робити це можна тільки за певних умов.

Про це пише European Heat Journal.

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Організм різних людей реагує на сон по-різному — дехто впевнений, що для того аби повністю відновити сили достатньо годинку-дві поспати, а дехто не лягає спати вдень навіть коли почувається справді втомленим, адже знає, що точно прокинеться "розбитим". Сови ж сплять тільки вдень і прокидаються в кращому випадку о 12-й, а іноді й взагалі о 18-й. Якщо ви належите до третьої категорії, то просто продовжуйте жити у своєму ритмі, а от якщо до другої чи першої, то прислухайтеся до поради лікарів. Вони вважають, що денний сон принесе користь тільки в тому випадку, якщо ви дотримуватиметесь наступних правил.

• Сон буде недовгим.

• Ви будете спати у добре провітрюваному приміщенні.

• Ви прокинетеся за 4 години до вечірнього сну (інакше вам гарантовані головний біль, втома і апатія).

• Заснете не раніше, ніж через 5-6 годин після пробудження.

Ідеальний час для денного сну — це проміжок з 13 до 15 години дня. До речі, саме в цей час у багатьох країнах Південної Європи настає сієста — період, коли на вулиці стає так спекотно, що людям доводиться йти спати, а всі магазини й ресторани зачиняються.

Якщо в обід вам вже хочеться спати, то не відмовляйте собі. Фото: Pexels

Навіщо спати вдень?

Коли людина спить вдень у її організмі знижується рівень гормону стресу кортизолу. Це означає, що денний сон допоможе заспокоїтися і відпочити, але не порятує від недосипу. Втім, деякі люди справді цього потребують, адже схильність до денного сну "запрограмована" у їхніх генах. Якщо вже до обіду ви стаєте розсіяними й сонливими, то дайте собі право поспати 20-40 хвилин! Не намагайтеся боротися із втомою за допомогою кави та енергетиків, адже інакше вона стане ще сильнішою.

20-40 хвилин достатньо для того, аби організм відпочив, але недостатньо для настання фази глибокого сну, тому короткий денний сон — це кращий варіант для людей, які потребують денного перепочинку.

Чи можна спати вдень, а не вночі?

Якщо ви — сова, тоді, звісно, так. Втім, якщо вам пропонують нічну зміну, то краще відмовитися, адже денний сон — не може бути таким глибоким, як нічний. Річ у тім, що вдень неможливо усунути шуми і світло настільки, щоб організм почав виробляти "нічні" дози гормону сну — мелатоніну.

До речі, нещодавно ми писали, до чого сниться море. Почитати про це можна тут.