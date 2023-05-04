Врачи объяснили, что спать днем можно

Дневной сон подходит не всем. Фото: Pexels

Время детства, когда спать днем было не можно, а нужно, давно прошло, но старые привычки остались? Если вы любите восстанавливать силы дневным сном, вам следует знать, что делать это можно только при определенных условиях.

Об этом пишет European Heat Journal.

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Организм разных людей реагирует на сон по-разному — некоторые уверены: для того чтобы полностью восстановить силы достаточно поспать часик-второй, а некоторые не ложатся спать днем даже когда чувствуют себя действительно уставшими, ведь знают, что точно проснутся "разбитым". Совы же спят только днем и просыпаются ингода в 12, а иногда и вообще в 18 часов. Если вы относитесь к третьей категории, то просто продолжайте жить в своем ритме, а вот если ко второй или первой, то прислушивайтесь к совету врачей. Они считают, что дневной сон принесет пользу только в том случае, если вы соблюдаете следующие правила.

• Сон будет недолгим.

• Вы будете спать в хорошо проветриваемом помещении.

• Вы проснетесь за 4 часа до вечернего сна (иначе гарантированы головная боль, усталость и апатия).

• Усните не раньше, чем через 5-6 часов после пробуждения.

Идеальное время для дневного сна — это промежуток с 13 до 15 часов дня. Кстати, именно в это время во многих странах Южной Европы наступает сиеста — период, когда на улице становится так жарко, что людям приходится спать, а все магазины и рестораны закрываются.

Если днем вам уже хочется спать, то не отказывайте себе. Фото: Pexels

Зачем спать днем?

Когда человек спит днем в его организме снижается уровень гормона стресса кортизола. Это означает, что дневной сон поможет успокоиться и отдохнуть, но не избавит от недосыпа. Впрочем, некоторые люди действительно в этом нуждаются, ведь склонность ко дневному сну "запрограммирована" в их генах. Если к обеду вы становитесь рассеянными и сонливыми, то дайте себе право поспать 20-40 минут! Не пытайтесь бороться с усталостью с помощью кофе и энергетиков, иначе она станет еще сильнее.

20-40 минут достаточно для того, чтобы организм отдохнул, но недостаточно для наступления фазы глубокого сна, поэтому короткий дневной сон — это лучший вариант для людей, нуждающихся в дневной передышке.

Можно ли спать днем, а не ночью?

Если вы — сова, тогда, конечно, да. Впрочем, если вам предлагают ночную смену, лучше отказаться, ведь дневной сон не может быть таким глубоким, как ночной. Дело в том, что днем невозможно устранить шумы и свет настолько, чтобы организм начал производить "ночные" дозы гормона сна — мелатонина.

Кстати, недавно мы писали, к чему снится море. Почитать об этом можно здесь.