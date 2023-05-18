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Чи бояться українки народжувати у війну: відповідь лікаря

18 травня 2023 13:15
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Пологи у війну: чи бояться жінки в Україні народжувати
Новонароджений у пологовому. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Українки почали менше народжувати у війну, демографічна ситуація різко змінилася в гіршу сторону. І на це є кілька причин. 

Чи є страх жінок головною причиною погіршення статистики народжуваності в Україні, Новини.LIVE розповіла лікар акушер-гінеколог в Київському обласному перинатальному центрі Наталія Гейнц. 

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Акушер-гінеколог Наталія Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"На початку війни був страх, паніка. Тут слід враховувати ту ситуацію, що багато родин були розірвані. Жінки були в пологовому, а родина в окупації, наприклад", — сказала лікарка. 

Вона додала, що лікарі з Київського обласного перинатального центру по сьогоднішній день спілкуються з жінками, які народжували у них на початку війни, і надають їм всю необхідну допомогу. 

"Зараз зовсім інший настрій у породіль. Життя триває. Наш народ незламний. Ми звикаємо до будь-яких умов", — додала лікарка. 

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з породіллями у пологовому, і вони підтвердили — народжувати не страшно. Про це нам розповіла  Оксана. Її перебування у пологовому припало на момент восьмої ворожої атаки на Київ у травні. 

"Моя сім'я і друзі боялися більше, ніж я. Пологи були легкими, можна йти за другим. Великою підтримкою був чоловік, присутній на пологах. Я б радила всім партнерські пологи", — додала жінка. 

Младенец
Породілля Оксана з сином у пологовому. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Україні в умовах війни  народжуваність впала на 50%. Серед причин кілька факторів, головний — дуже багато жінок виїхали за кордон, а тисячі чоловіків на фронті.

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