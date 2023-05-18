Роды в войну: боятся ли женщины в Украине рожать

Новорожденный в родильном. Фото: Новини.LIVE

Украинки стали меньше рожать в войну, демографическая ситуация изменилась в худшую сторону. И тому есть несколько причин.

Является ли страх женщин главной причиной ухудшения статистики рождаемости в Украине. Новини.LIVE рассказала врач акушер-гинеколог в Киевском областном перинатальном центре Наталья Гейнц.

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Акушер-гинеколог Наталья Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"В начале войны был страх, паника. Здесь следует учитывать ту ситуацию, что многие семьи были разорваны. Женщины были в роддоме, а семья в оккупации, например", — сказала врач.

Она добавила, что врачи из Киевского областного перинатального центра по сегодняшний день общаются с женщинами, рожавшими у них в начале войны, и оказывают им всю необходимую помощь.

"Сейчас совсем другое настроение у рожениц. Жизнь продолжается. Наш народ несокрушимый. Мы привыкаем к любым условиям" , — добавила врач.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с роженицами в роддоме, и они подтвердили — рожать не страшно. Об этом рассказала Оксана. Ее пребывание в роддоме пришлось на момент восьмой вражеской атаки на Киев в мае.

"Моя семья и друзья боялись больше, чем я. Роды были легкими, можно приходить за вторым. Большой поддержкой был мужчина, присутствующий на родах. Я бы советовала всем партнерские роды", — добавила женщина.

Роженица Оксана с сыном в роддоме. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Украине в условиях войны рождаемость упала на 50%. Среди причин несколько факторов, главный — очень многие женщины уехали за границу, а тысячи мужчин на фронте.