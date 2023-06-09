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Магнітні бурі: чи варто на них чекати 9 червня

9 червня 2023 05:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі: чи варто на них чекати 9 червня
Магнітні бурі впливають на стан здоров'я людини. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Науковці постійно спостерігають за станом Сонця і попереджають про можливі магнітні бурі на Землі. Адже вони можуть суттєво впливати на стан здоров'я людини.

У п'ятницю, 9 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Про це йдеться на сайті Мeteoprog.

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Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

"За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С та один спалах класу М4,72. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,72 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

Сонячна активність на 9 червня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 74.

Як вберегтись від магнітної бурі

Аби знизити вплив магнітної бурі, лікарі радять: 

  • вживати легку їжу: скоротити споживання жирних, смажених та гострих продуктів, збільшити кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
  •  уникати кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв. Збільшити споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
  • більше бути на відкритому повітрі. Легке фізичне навантаження або просто прогулянка можуть бути корисними;
  • коли ви перебуваєте у приміщенні, не забувати регулярно його провітрювати.
  • уникати стресових ситуацій та конфліктів;
  • перед сном розслабитись, можна скористатися контрастним душем.

Нагадаємо, протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

Зазначається, що в червні цьогоріч відбудеться кілька магнітних бур різної потужності:

  • слабкі — 16 та 30 червня;
  • середні — 10, 28 та 29 червня;
  • сильні — 18, 19 та 20 червня.

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