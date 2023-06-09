Магнитные бури: стоит ли их ждать 9 июня
Ученые постоянно наблюдают за состоянием Солнца и предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. Ведь они могут оказывать существенное влияние на состояние здоровья человека.
В пятницу, 9 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. Об этом говорится на сайте Мeteoprog.
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М4,72. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,72 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.
Также говорится, что геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.
Солнечная активность на 9 июня:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 74.
Как уберечься от магнитной бури
Чтобы снизить влияние магнитной бури, врачи советуют:
- употреблять легкую пищу: сократить потребление жирных, жареных и острых продуктов; увеличить количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
- избегать кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков. увеличить потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
- больше быть на открытом воздухе. Легкая физическая нагрузка или просто прогулка могут быть полезны;
- когда вы находитесь в помещении, не забывайте регулярно его проветривать.
- избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;
- перед сном расслабиться, можно воспользоваться контрастным душем.
Напомним, в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.
Отмечается, что в июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:
- слабые - 16 и 30 июня;
- средние - 10, 28 и 29 июня;
- сильные – 18, 19 и 20 июня.