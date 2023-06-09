Магнитные бури: стоит ли их ждать 9 июня

Магнитные бури оказывают влияние на состояние здоровья человека. Фото: Google

Ученые постоянно наблюдают за состоянием Солнца и предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. Ведь они могут оказывать существенное влияние на состояние здоровья человека.

В пятницу, 9 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. Об этом говорится на сайте Мeteoprog.

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М4,72. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,72 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Также говорится, что геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Солнечная активность на 9 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 74.

Как уберечься от магнитной бури

Чтобы снизить влияние магнитной бури, врачи советуют:

употреблять легкую пищу: сократить потребление жирных, жареных и острых продуктов; увеличить количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;

избегать кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков. увеличить потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;

больше быть на открытом воздухе. Легкая физическая нагрузка или просто прогулка могут быть полезны;

когда вы находитесь в помещении, не забывайте регулярно его проветривать.

избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;

перед сном расслабиться, можно воспользоваться контрастным душем.

Напомним, в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

Отмечается, что в июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности: