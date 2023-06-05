Магнітні бурі: чи варто на них чекати 5 червня

Магнітні бурі. Фото: Google

Науковці постійно спостерігають за станом Сонця і попереджають про можливі магнітні бурі на Землі. Адже вони можуть суттєво впливати на стан здоров'я людини.

У понеділок, 5 червня, таких суттєвих коливань науковці не фіксують. Про це йдеться на сайті Мeteoprog.

Читайте також:

"Протягом останніх останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,89. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — зазначають науковці.

Вплив магнітної бурі

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які викликані спалахами на Сонці. Це може негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я.

Одна категорія людей взагалі може не відчувати це природне явище на собі, у той час, як інші жителі планети не можуть підвестися з ліжка.

Симптоми, які може відчувати людина:

головний біль;

запаморочення;

нудота і блювота;

підвищений або знижений тиск;

біль у м'язах і суглобах;

слабкість і стомлюваність;

сонливість або безсоння;

нервозність і дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Як вберегти себе від магнітної бурі

Аби знизити вплив магнітної бурі, лікарі радять:

вживати легку їжу: скоротити споживання жирних, смажених та гострих продуктів, збільшити кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;

уникати кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв. Збільшити споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;

більше бути на відкритому повітрі. Легке фізичне навантаження або просто прогулянка можуть бути корисними;

коли ви перебуваєте у приміщенні, не забувати регулярно його провітрювати.

уникати стресових ситуацій та конфліктів;

перед сном розслабитись, можна скористатися контрастним душем.

Нагадаємо, протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

Зазначається, що її спричинить потік сонячного вітру, якого викинуло парою дір на Сонці. До того ж, дослідники повідомляють про чергове космічне явище: на Сонці зʼявилась нова пляма. Це стало відомо 31 травня, коли відбувся спалах класу М4.