Магнитные бури: стоит ли их ждать 5 июня

Магнитные бури. Фото: Google

Ученые постоянно наблюдают за состоянием Солнца и предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. Ведь бури могут оказывать существенное влияние на состояние здоровья человека.

В понедельник, 5 июня, существенных колебаний ученые не фиксируют. Об этом идет речь на сайте Мeteoprog.

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"В течение последних последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,89. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — отмечают ученые.

Воздействие магнитной бури

Магнитные бури — это усиление магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Это может оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье.

Одна категория людей вообще может не ощущать это природное явление на себе, в то время как другие жители планеты не могут встать с постели.

Симптомы, которые может ощущать человек:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

повышенное или пониженное давление;

боли в мышцах и суставах;

слабость и утомляемость;

сонливость или бессонница;

нервозность и раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Как уберечь себя от магнитной бури

Чтобы снизить влияние магнитной бури, врачи советуют:

употреблять легкую пищу: сократить потребление жирных, жареных и острых продуктов; увеличить количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;

избегать кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков. увеличить потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;

больше быть на открытом воздухе. Легкая физическая нагрузка или просто прогулка могут быть полезны;

когда вы находитесь в помещении, не забывайте регулярно его проветривать.

избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;

перед сном расслабиться, можно воспользоваться контрастным душем.

Напомним, в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

Отмечается, что ее приведет к потоку солнечного ветра, выброшенного парой дыр на Солнце. К тому же исследователи сообщают об очередном космическом явлении: на Солнце появилось новое пятно. Это стало известно 31 мая, когда произошла вспышка класса М4.