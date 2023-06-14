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Магнітні бурі: чи варто на них чекати 14 червня

14 червня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі: чи варто на них чекати 14 червня
Магінтні бурі можуть суттєво впливати на стан здоров'я людини. Фото: Рixabay.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сонячна активність за минулу добу була низькою. Тому сьогодні, 14 червня, магнітні бурі не передбачаються. 

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 14 червня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,18. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

"Очікується, що у середу геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 14 червня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 31.

Магнітні бурі у червні

Астросиноптики кажуть, що сильних магнітних бур у першому місяці літа не прогнозується.

Натомість, магнітосферу планети будуть турбувати збурення 4 балів потужності. Такими датами є: 16, 27 та 28 червня.

Магнітні бурі у червні. Фото: spaceweather.com

Вплив магнітних бур

Медики кажуть, що магнітні бурі можуть впливати на нервову систему.  Деякі люди можуть відчувати симптоми, такі як:

  • головні болі,
  • запаморочення,
  • подразливість, 
  • загальна втомленість,
  • розлад сну.

Рекомендації, які допоможуть покращити самопочуття

  • намагатися уникати стресових та конфліктних ситуацій;
  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;
  • дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23;
  • робіть зарядку зранку;
  • уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;
  • введіть до раціону більше корисних продуктів;
  • пийте більше чистої води;
  • приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;
  • отримуйте позитивні емоції. 

Нагадаємо, за даними Центру передбаченої космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 18 червня очікується магнітна буря, яка може бути досить відчутною для людей.

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