Магнітні бурі: чи варто на них чекати 14 червня

Магінтні бурі можуть суттєво впливати на стан здоров'я людини. Фото: Рixabay.com

Сонячна активність за минулу добу була низькою. Тому сьогодні, 14 червня, магнітні бурі не передбачаються.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 14 червня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,18. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

"Очікується, що у середу геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 14 червня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 31.

Магнітні бурі у червні

Астросиноптики кажуть, що сильних магнітних бур у першому місяці літа не прогнозується.

Натомість, магнітосферу планети будуть турбувати збурення 4 балів потужності. Такими датами є: 16, 27 та 28 червня.

Магнітні бурі у червні. Фото: spaceweather.com

Вплив магнітних бур

Медики кажуть, що магнітні бурі можуть впливати на нервову систему. Деякі люди можуть відчувати симптоми, такі як:

головні болі,

запаморочення,

подразливість,

загальна втомленість,

розлад сну.

Рекомендації, які допоможуть покращити самопочуття

намагатися уникати стресових та конфліктних ситуацій;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;

дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23;

робіть зарядку зранку;

уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;

введіть до раціону більше корисних продуктів;

пийте більше чистої води;

приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;

отримуйте позитивні емоції.

Нагадаємо, за даними Центру передбаченої космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 18 червня очікується магнітна буря, яка може бути досить відчутною для людей.