Магнітні бурі: чи варто на них чекати 14 червня
Сонячна активність за минулу добу була низькою. Тому сьогодні, 14 червня, магнітні бурі не передбачаються.
Про це повідомляє Мeteoprog.
Магнітні бурі 14 червня
Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,18. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
"Очікується, що у середу геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 14 червня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 31.
Магнітні бурі у червні
Астросиноптики кажуть, що сильних магнітних бур у першому місяці літа не прогнозується.
Натомість, магнітосферу планети будуть турбувати збурення 4 балів потужності. Такими датами є: 16, 27 та 28 червня.
Вплив магнітних бур
Медики кажуть, що магнітні бурі можуть впливати на нервову систему. Деякі люди можуть відчувати симптоми, такі як:
- головні болі,
- запаморочення,
- подразливість,
- загальна втомленість,
- розлад сну.
Рекомендації, які допоможуть покращити самопочуття
- намагатися уникати стресових та конфліктних ситуацій;
- більше гуляйте на свіжому повітрі;
- зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;
- дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23;
- робіть зарядку зранку;
- уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;
- введіть до раціону більше корисних продуктів;
- пийте більше чистої води;
- приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;
- отримуйте позитивні емоції.
Нагадаємо, за даними Центру передбаченої космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 18 червня очікується магнітна буря, яка може бути досить відчутною для людей.