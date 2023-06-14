Магнитные бури: стоит ли их ждать 14 июня

Магнитные бури могут оказывать существенное влияние на состояние здоровья человека. Фото: Рixabay.com

Солнечная активность за минувшие сутки была низкой. Поэтому сегодня, 14 июня, магнитные бури не предполагаются.

Об этом сообщает Мeteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 14 июня

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,18. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

"Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 14 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 31.

Магнитные бури в июне

Астросиноптики говорят, что сильных магнитных бурь в первом месяце лета не прогнозируется.

Вместо этого магнитосферу планеты будут беспокоить бури мощностью в 4 балла. Такими датами являются: 16, 27 и 28 июня.

Магнитные бури в июне. Фото: spaceweather.com

Воздействие магнитных бурь

Медики говорят, что магнитные бури могут влиять на нервную систему. Некоторые люди могут испытывать симптомы, такие как:

головные боли,

головокружение,

раздражительность,

общая усталость,

расстройство сна.

Рекомендации, которые помогут улучшить самочувствие

пытаться избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;

больше гуляйте на свежем воздухе;

сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки;

соблюдайте правильный режим сна и не ложитесь позже 23;

производите зарядку утром;

избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;

введите в рацион больше полезных продуктов;

пейте больше чистой воды;

уделяйте достаточно времени своему самочувствию;

получайте положительные эмоции.

Напомним, по данным Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, 18 июня ожидается магнитная буря, которая может оказаться достаточно ощутимой для людей.