Магнітні бурі: чи варто на них чекати 13 червня

Магнітні бурі впливають на стан здоров'я людини. Фото: Google

Науковці постійно спостерігають за станом Сонця і попереджають про можливі магнітні бурі на Землі. Адже вони можуть суттєво впливати на стан здоров'я людини.

У вівторок, 13 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Про це йдеться на сайті Мeteoprog.

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"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,23. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Науковці кажуть, що геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

Зазначається, що до 15 червня геомагнітний стан буде відносно спокійний. Коливання магнітосфери становитимуть 1-2 бали за дев'ятибальною шкалою.

Сонячна активність на 13 червня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 57.

Магнітні бурі. Фото: Скріншот

Захист від впливу магнітної бурі

Від впливу магнітних бур, як зазначають медики, допоможуть захиститися помірні фізичні навантаження: ходьба, плавання, гімнастика.

У період магнітних бур потрібно:

відмовитися від різних стимуляторів, зокрема, від кави,

звернути увагу на харчування: потрібно їсти часто, але потроху і віддати перевагу здоровій їжі,

пити багато рідини,

дотримуватися правильного режиму сну.

Нагадаємо, протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.