Магнитные бури: стоит ли их ждать 13 июня

Магнитные бури оказывают влияние на состояние здоровья человека. Фото: Google

Ученые постоянно наблюдают за состоянием Солнца и предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. Ведь они могут оказывать существенное влияние на состояние здоровья человека.

Во вторник, 13 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. Об этом говорится на сайте Мeteoprog.

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"В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,23. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Ученые говорят, что геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

Отмечается, что до 15 июня геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Колебания магнитосферы составят 1 — 2 балла по девятибалльной шкале.

Солнечная активность на 13 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 57.

Магнитные бури. Фото: Скриншот

Защита от воздействия магнитной бури

От воздействия магнитных бурь, как отмечают медики, помогут защититься умеренные физические нагрузки: ходьба, плавание, гимнастика.

В период магнитных бурь требуется:

отказаться от различных стимуляторов, в частности, от кофе,

обратить внимание на питание: нужно есть часто, но понемногу и отдать предпочтение здоровой пище,

пить много жидкости,

соблюдать правильный режим сна.

Напомним, в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.