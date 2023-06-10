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Магнітні бурі: чи варто на них чекати 10 червня

10 червня 2023 05:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі: чи варто на них чекати 10 червня
Магнітні бурі впливають на стан здоров'я людини. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Науковці постійно спостерігають за станом Сонця і попереджають про можливі магнітні бурі на Землі. Адже вони можуть суттєво впливати на стан здоров'я людини.

У суботу, 10 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Про це йдеться на сайті Мeteoprog.

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"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,18. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у суботу геомагнітне поле буде на спокійному рівні.

Сонячна активність на 10 червня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 52.

Як захиститися від впливу магнітної бурі

Лікарі кажуть, що від впливу магнітних бур допоможуть захиститися помірні фізичні навантаження: ходьба, плавання, гімнастика.

У період магнітних бур потрібно:

  • відмовитися від різних стимуляторів, зокрема, від кави,
  • звернути увагу на харчування: потрібно їсти часто, але потроху і віддати перевагу здоровій їжі,
  • пити багато рідини,
  • дотримуватися правильного режиму сну.

Нагадаємо, протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня. 

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