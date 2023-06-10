Магнитные бури: стоит ли их ждать 10 июня

Магнитные бури оказывают влияние на состояние здоровья человека. Фото: Google

Ученые постоянно наблюдают за состоянием Солнца и предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. Ведь они могут оказывать существенное влияние на состояние здоровья человека.

В субботу, 10 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. Об этом говорится на сайте Мeteoprog.

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"В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С2,18. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в субботу геомагнитное поле будет на спокойном уровне.

Солнечная активность на 10 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 52.

Как защититься от воздействия магнитной бури

Врачи говорят, что от воздействия магнитных бурь помогут защититься умеренные физические нагрузки: ходьба, плавание, гимнастика.

В период магнитных бурь необходимо:

отказаться от различных стимуляторов, в частности, от кофе,

обратить внимание на питание: нужно есть часто, но понемногу и отдать предпочтение здоровой пище,

пить много жидкости,

соблюдать правильный режим сна.

Напомним, в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.