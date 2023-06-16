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Магнітні бурі 16 червня: до чого готуватися українцям сьогодні

16 червня 2023 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 16 червня
Дівчина страждає на головний біль. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 16 червня, очікується магнітна буря середнього рівня. Попри те, що вона незначна, однаково метеозалежним варто бути обережними.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Потужність магнітної бурі, спричиненої спалахами на Сонці, і її вплив на геомагнітне поле Землі оцінюється в 4 бали з 10. Цей вплив може бути відчутним для метеочутливих людей, осіб з хронічними захворюваннями та людей поважного віку.

Магнітна буря триватиме один день — 16 червня, а вже 17 червня спостерігається спад сонячної активності.

Магнітні бурі 15-17 червня. Фото: Meteoagent

Як боротися з впливом магнітних бурь

Під час магнітних бурь люди можуть відчувати різні симптоми, зокрема головні болі, дратівливість, перепади настрою, коливання тиску, болі в суглобах та м'язах, проблеми зі сном та загострення хронічних захворювань.

Щоб пом'якшити чи навіть уникнути цих симптомів слід дотримуватися наступних рекомендацій:

  • Забезпечувати собі збалансоване харчування та пити достатню кількість води, уникати алкоголю, кави та енергетичних напоїв.
  • Більше проводити час на свіжому повітрі, займатися спортом та ходити пішки.
  • Надавати організму достатньо часу для відпочинку та уникати стресових ситуацій.

Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бурь. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.

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