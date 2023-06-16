Дівчина страждає на головний біль. Фото: google.com

Сьогодні, 16 червня, очікується магнітна буря середнього рівня. Попри те, що вона незначна, однаково метеозалежним варто бути обережними.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 16 червня

Потужність магнітної бурі, спричиненої спалахами на Сонці, і її вплив на геомагнітне поле Землі оцінюється в 4 бали з 10. Цей вплив може бути відчутним для метеочутливих людей, осіб з хронічними захворюваннями та людей поважного віку.

Магнітна буря триватиме один день — 16 червня, а вже 17 червня спостерігається спад сонячної активності.

Магнітні бурі 15-17 червня. Фото: Meteoagent

Як боротися з впливом магнітних бурь

Під час магнітних бурь люди можуть відчувати різні симптоми, зокрема головні болі, дратівливість, перепади настрою, коливання тиску, болі в суглобах та м'язах, проблеми зі сном та загострення хронічних захворювань.

Щоб пом'якшити чи навіть уникнути цих симптомів слід дотримуватися наступних рекомендацій:

Забезпечувати собі збалансоване харчування та пити достатню кількість води, уникати алкоголю, кави та енергетичних напоїв.

Більше проводити час на свіжому повітрі, займатися спортом та ходити пішки.

Надавати організму достатньо часу для відпочинку та уникати стресових ситуацій.

Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бурь. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.