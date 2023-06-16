Девушка страдает головной болью. Фото: google.com

Сегодня, 16 июня, ожидается магнитная буря среднего уровня. Несмотря на то, что она незначительна, все равно метеозависимым следует быть осторожными.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 16 июня

Мощность магнитной бури, вызванной вспышками на Солнце, и ее влияние на геомагнитное поле Земли оценивается в 4 из 10 баллов.

Магнитная буря продлится один день — 16 июня, а уже 17 июня наблюдается спад солнечной активности.

Магнитные бури 15-17 июня. Фото: Meteoagent

Как бороться с влиянием магнитных бурь

Во время магнитных бурь люди могут испытывать различные симптомы, включая головные боли, раздражительность, перепады настроения, колебания давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном и обострение хронических заболеваний.

Чтобы смягчить или даже избежать этих симптомов следует, придерживаться следующих рекомендаций:

Обеспечивать сбалансированное питание и пить достаточное количество воды, избегать алкоголя, кофе и энергетических напитков.

Больше проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом и ходить пешком.

Уделять организму достаточно времени для отдыха и избегать стрессовых ситуаций.

Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.