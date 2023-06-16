Магнитные бури 16 июня: к чему готовиться украинцам сегодня
Сегодня, 16 июня, ожидается магнитная буря среднего уровня. Несмотря на то, что она незначительна, все равно метеозависимым следует быть осторожными.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 16 июня
Мощность магнитной бури, вызванной вспышками на Солнце, и ее влияние на геомагнитное поле Земли оценивается в 4 из 10 баллов.
Магнитная буря продлится один день — 16 июня, а уже 17 июня наблюдается спад солнечной активности.
Как бороться с влиянием магнитных бурь
Во время магнитных бурь люди могут испытывать различные симптомы, включая головные боли, раздражительность, перепады настроения, колебания давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном и обострение хронических заболеваний.
Чтобы смягчить или даже избежать этих симптомов следует, придерживаться следующих рекомендаций:
- Обеспечивать сбалансированное питание и пить достаточное количество воды, избегать алкоголя, кофе и энергетических напитков.
- Больше проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом и ходить пешком.
- Уделять организму достаточно времени для отдыха и избегать стрессовых ситуаций.
Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.