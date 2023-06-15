Магнітні бурі 15 червня: чи варто чекати сьогодні

Жінка страждає на головний біль. Фото: Pexels

Сьогодні, 15 червня, сонячна активність доволі помірна — на низькому рівні. Суттєвих магнітних бур не передбачається.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 15 червня

"Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,23. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що геомагнітне поле перебуватиме у діапазоні від спокійного до активного рівня. Сонячна активність ймовірно залишатиметься низькою, ймовірність спалахів М-класу невисока.

Погода на Сонці на 15 червня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

кількість сонячних плям — 57.

Магнітні бурі 14-16 червня. Фото: Скриншот

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Лікарі зазвичай рекомендують ще за кілька днів до магнітної бурі зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль.

Крім того, слід дотримуватися нормального режиму дня, висипатися (спати не менше 7-8 годин), регулярно та правильно харчуватися, не зловживати кофеїном, не пити алкоголь, більше гуляти та отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що в середині червня Землю накриє потужна магнітна буря K-index 5. Орієнтовна дата — 15 червня.